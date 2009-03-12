Газове розслідування

Хорошковського не усунули від газових справ.

Чільник Служби безпеки Валентин Наливайченко спростував інформацію про відсторонення свого першого заступника Валерія Хорошковського від розслідування справи про розмитнення спірного газу. Раніше медіа розповсюдили припущення, що Наливайченко міг пожертвувати Хорошковським в обмін на голосування за його кандидатуру у парламенті. Натомість, розслідування справи щодо розмитнення 11-ти мільярдів кубометрів спірного газу перебрала на себе Генеральна прокуратура. Зокрема, за словами Наливайченка, в розслідуванні братиме участь один із заступників генпрокурора. Валентин Наливайченко (голова Служби безпеки України): "Визначено в керівництві Генеральної прокуратури людину, заступника, який бере під контроль подальшу роботу Служби безпеки в цих справах. Тому Служба безпеки сприятиме в любому випадку і цивільно-правовому вирішенню цього питання. А саме головне так, як наголосив наш Президент - забезпечити законність у всіх питаннях - а) пов'язаних із розслідуванням, б) з визначенням права власності."Також, за словами керівника служби безпеки, у Києві перебуває працівник Федерального бюро розслідувань Росії, який теж долучиться до розслідування. Нагадаємо, наприкінці січня між "Нафтогазом України" та "РосУкрЕнерго" виник конфлікт щодо права власності на 11 мільярдів кубічних метрів газу, поставленого Україні російським "Газпромом". Тодішній голова Держмитниці Валерій Хорошковський відмовився розмитнити цей газ, пояснивши, що ця процедура є незаконною.