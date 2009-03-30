Газові амбіції

Президент хоче, аби Європа купувала російський газ на україно-російському кордоні.

Таке Віктор Ющенко заявив в інтерв’ю одному з телеканалів. Мовляв, світова практика полягає в тому, що газ продається на першому кордоні. Таку практику можна буде впровадити і в Україні - переконаний Президент - після глибокого реформування національного ринку та об’єднання енергетичних систем України та Євросоюзу.Відповідно, політика транзиту - це вже домовленість західного покупця з країною-транзитером, зазначив Глава держави. Досі ж, за його словами, модель є такою, начебто України не існує в транзитній політиці - газ продається не на східному кордоні, а на західному.На переконання Ющенка, Україна повинна шукати партнерів з точки зору принципів ціни на транзит. Президент вкотре назвав збитковою ціну транзиту російського газу територією України, яка на сьогодні становить 1,7 доларів за тисячу кубометрів на 100 кілометрів.