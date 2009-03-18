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Газові проблеми

Фінансові ринки 15:21, 18 березня 2009 198

З початку року "Газпром" знизив експорт газу на 40 %.

Із січня до березня компанія продала іноземним покупцям майже 24 мільярди кубометрів блакитного палива, замість 43 запланованих. За такий же період у 2008, до слова, "Газпрому" вдалось експортувати 40 мільярдів кубометрів, пише видання "Вєдомості". У "Газпромі" провал експорту пояснюють тим, що європейці прагнуть обмежити закупівлю "Дорогого газу" і чекають на зниження цін, використовуючи на разі власні запаси із сховищ.Натомість, представник Єврокомісара з питань енергетики розповідає, що у всьому винна економічна криза. Споживачі купують лише необхідну кількість блакитного палива, так, аби не використовувати газ із підземних сховищ. Європосадовець також переконаний, що закупівлі газу не зростуть навіть із зниженням ціни на паливо.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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