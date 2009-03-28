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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Газові суперечки

13:05, 28 березня 2009 262

9 позовів компанії "РосУкрЕнерго" до "Нафтогазу" суд об’єднав у одне провадження.

Суперечку між газовими компаніями нині вивчають у Стокгольмському арбітражному суді. Перше попереднє слухання скандальної справи відбулося ще 24 березня, пише "Дзеркало тижня".Наступний етап слухання справи відбудеться влітку. При чому співвласник "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ може виступити в Стокгольмському арбітражі як свідок. Щоправда, серед усіх позовних заяв до "Нафтогазу", вимоги про відшкодування "РосУкрЕнерго" 11 мільярдів кубометрів газу немає. Хоча саме це питання досі залишається найбільш спірним.Юристи припускають, що остаточне рішення у справі RUE проти "Нафтогазу" суд ухвалить у 2010-му році. Зазначимо, окрім Стокгольмського арбітражу "РосУкрЕнерго" подала позови і до інших європейських судів. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 28 березня 2009
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