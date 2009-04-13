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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Газовий штраф

17:29, 13 квітня 2009 222

"Нафтогаз" не отримував попередження від "Газпрому" - k2kapital.

“Нафтогаз” не отримував від “Газпрому” попередження про штраф за недобір блакитного палива у березні. Повідомляє російська інформагенція К2 капітал із посиланням на прес-службу НАК. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня “Газпром” заявив, що надіслав “Нафтогазу” офіційне попередження про застосування штрафних санкцій у більше ніж півмільярда доларів за недобір газу у березні.Як уже повідомлялося, у минулому місяці Україна відібрала удвічі менше газу, ніж передбачає угода. Усього близько 950 мільйонів кубометрів, хоча планувалося - 2 мільярди. А згідно з контрактом, штраф за недобір сягає 150% вартості невикористаного об’єму.Експерти кажуть, що наразі сплата цих грошей залежить від російсько-туркменських відносин. У ніч на 9 квітня сталася аварія на газогоні САЦ-4, і поставки блакитного палива з Туркменії до Росії припинилися. якщо Ашгабат поновить поставки і змусить Москву платити за газ, то “Газпрому” не лишатиметься нічого іншого, як стягнути з України півмільярда доларів штрафу.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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