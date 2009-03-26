“Газпром” попереджає
08:28, 26 березня 2009 285
“Газпром” лякає непередбачуваними наслідками усю Євразію.
Казусів не оминути, якщо з російською компанією не будуть погоджувати зміну режимів роботи української Газотранспортної системи. Про це заявив член правління “Газпрому” Олег Аксютін, коментуючи підписану 23 березня Євросоюзом і Україною декларацію з модернізації української ГТС.За його словами, документ передбачає зміну режиму роботи системи без санкції “’Газпрому”. Водночас чиновник підкреслив - українська та російська газові системи інтегровані і працюють синхронно. Відтак у “Газпромі” переконані - вони просто зобов'язані давати санкції на проведення будь-яких робіт, пов'язаних зі зміною пропускної здатності експортних трубопроводів України.Якщо ж з “Газпромом” не будуть рахуватися, це відразу позначиться не тільки на експортних контрактах, але і на процесі видобутку російського та центральноазіатського газу, що може спричинити за собою непередбачувані наслідки на всьому євразійському просторі - попередили у компанії.
Джерело: 24 Канал
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