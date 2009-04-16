"Газпром" в Україні

"Газпром збут Україна" постачатиме газ українським компаніям.

Дочці “Газпрому” дали ліцензію на постачання блакитного палива на внутрішньому українському ринку у 2009 році. "Газпром збут Україна" отримала право продати вітчизняним споживачам 7,5мільярдів кубів газу за нерегульованим тарифом. Відповідне рішення у четвер ухвалили на засіданні Нацкомісії з регулювання електроенергетики.Зауважимо, 7,5 мільярдів кубів - це максимальний об’єм палива, яке “Газпромзбут” може реалізувати протягом року. Хоча реальні обсяги, за словами керівників компанії - скоріше за все, будуть значно меншими - до 5ти мільярдів кубометрів.Дочка російської монополії постачатиме газ підприємствам хімічної та металургійної промисловості. Нагадаємо, днями уряд уже дозволив низці виробників мінеральних добрив закуповувати блакитне паливо для технологічних потреб не лише у структур НАК “Нафтогаз”, як раніше, але також у інших компаній, у тому числі нерезидентів.