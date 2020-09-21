Російський "Газпром" замовив в українського "Нафтогазу" додаткові потужності для транспортування природного газу в Європу в жовтні. Для цього на західних платформах відбувся аукціон з розподілу потужностей.

Послуги з організації транзиту будуть оплачені "Газпромом" додатково до основного транзитного договору, повідомляє НАК "Нафтогаз".

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Аукціон, який стосувався розподілу потужностей на вході й на виході з української газотранспортної системи, відбувся 21 вересня на платформах угорської компанії RBP і польської GSA.

Оскільки російський "Газпром" додатково в повному обсязі оплатить додаткові потужності, це принесе додаткові доходи як "Нафтогазу", так й оператору газотранспортної системи України.

Спроможність української ГТС дозволяє задовольнити попит як Газпрому, так й інших користувачів. Україна, як надійна держава-транспортер, і надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу для європейських споживачів,

– запевнив заступник голови "Нафтогазу" Сергій Перелома.

Коротко про транзитний контракт України й Росії: