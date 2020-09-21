"Газпрому" мало: Росія замовила в України додаткові потужності для транзиту газу
Російський "Газпром" замовив в українського "Нафтогазу" додаткові потужності для транспортування природного газу в Європу в жовтні. Для цього на західних платформах відбувся аукціон з розподілу потужностей.
Послуги з організації транзиту будуть оплачені "Газпромом" додатково до основного транзитного договору, повідомляє НАК "Нафтогаз".
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Аукціон, який стосувався розподілу потужностей на вході й на виході з української газотранспортної системи, відбувся 21 вересня на платформах угорської компанії RBP і польської GSA.
Оскільки російський "Газпром" додатково в повному обсязі оплатить додаткові потужності, це принесе додаткові доходи як "Нафтогазу", так й оператору газотранспортної системи України.
Спроможність української ГТС дозволяє задовольнити попит як Газпрому, так й інших користувачів. Україна, як надійна держава-транспортер, і надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу для європейських споживачів,
– запевнив заступник голови "Нафтогазу" Сергій Перелома.
Коротко про транзитний контракт України й Росії:
- Його підписали в грудні 2019 року. "Газпром" і "Нафтогаз" домовилися про транзит російського газу в Європу до 2024 року.
- Згідно з контрактом, у 2020 році Україна транспортує 65 мільярдів кубометрів газу, за що Росія має заплатити 7 мільярдів доларів.
- Цей контракт вигідний для України, адже навіть коли Росія не постачає замовлені обсяги газу, платить домовлену суму. Втім якщо поставки вищі, ніж було домовлено, то за весь додатковий транзит сплачують окремо.