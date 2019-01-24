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      Ген самотності: як він впливає на наше життя

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      Гени відповідають за сприйняття самотності
      Гени відповідають за сприйняття самотності / pixabay.com

      Вчені з Кембріджського університету (Велика Британія) виявили, що те, чи буде людина страждати від самотності, залежить від його генів.

      Підсумки дослідження опублікували в науковому журналі Nature Communications.

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      Дослідники спиралися на базу даних, що включає інформацію про геном майже півмільйона людей. Вони виявили ділянки геному, які асоціювалися з почуттям самотності.

      Самотність
      Сприйняття самотності залежить від генів

      Цікаво, що 13 ділянок утворюють зв'язок з прагненням відвідувати бари, 6 – з бажанням ходити на фітнес і 18 – з приналежністю до різних конфесій. 

      Також з'ясувалося, що є зв'язок між почуттям самотності і схильністю до ожиріння – ймовірність того чи іншого регулювалася одними і тими ж ділянками геному.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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