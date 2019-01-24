Ген самотності: як він впливає на наше життя
Вчені з Кембріджського університету (Велика Британія) виявили, що те, чи буде людина страждати від самотності, залежить від його генів.
Підсумки дослідження опублікували в науковому журналі Nature Communications.
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Дослідники спиралися на базу даних, що включає інформацію про геном майже півмільйона людей. Вони виявили ділянки геному, які асоціювалися з почуттям самотності.
Сприйняття самотності залежить від генів
Цікаво, що 13 ділянок утворюють зв'язок з прагненням відвідувати бари, 6 – з бажанням ходити на фітнес і 18 – з приналежністю до різних конфесій.
Також з'ясувалося, що є зв'язок між почуттям самотності і схильністю до ожиріння – ймовірність того чи іншого регулювалася одними і тими ж ділянками геному.
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