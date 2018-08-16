Гендиректор Xiaomi показав, як виглядав перший смартфон компанії

16 серпня 2011 року китайська компанія Xiaomi представила свій перший смартфон. Тож сьогодні генеральний директор компанії Лей Дзюнь опублікував фото цього першого смартфону.

Знімок з’явився у китайській соцмережі Weibo.

У продаж пристрій надійшов у жовтні 2011 року. Екран мав діагональ 4 дюйми. Працював пристрій на 2-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon MSM8260 з частотою процесора 1,5 ГГц.

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Пристрій отримав гігабайт оперативної пам’яті та 4 ГБ флеш-пам’яті. Ємність акумулятора була 3000 мАг.

На той час смартфон коштував 1999 юанів ( близько 4300 гривень).

Так виглядав перший смартфон Xiaomi

"Сьогодні день народження першого мобільного телефону Xiaomi, 16 серпня 2011 року, ми випустили перший мобільний телефон Xiaomi. В одну мить пройшло 7 років", – написав СЕО Xiaomi.

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