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Гендиректор Xiaomi показав, як виглядав перший смартфон компанії

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Перший телефон Xiaomi
Перший телефон Xiaomi / Фото з відкритих джерел

16 серпня 2011 року китайська компанія Xiaomi представила свій перший смартфон. Тож сьогодні генеральний директор компанії Лей Дзюнь опублікував фото цього першого смартфону.

Знімок з’явився у китайській соцмережі Weibo.

У продаж пристрій надійшов у жовтні 2011 року. Екран мав діагональ 4 дюйми. Працював пристрій на 2-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon MSM8260 з частотою процесора 1,5 ГГц.

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Пристрій отримав гігабайт оперативної пам’яті та 4 ГБ флеш-пам’яті. Ємність акумулятора була 3000 мАг.

На той час смартфон коштував 1999 юанів ( близько 4300 гривень).

Так виглядав перший смартфон Xiaomi

Так виглядав перший смартфон Xiaomi

"Сьогодні день народження першого мобільного телефону Xiaomi, 16 серпня 2011 року, ми випустили перший мобільний телефон Xiaomi. В одну мить пройшло 7 років", – написав СЕО Xiaomi.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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