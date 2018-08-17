Гендиректор "Зорі" різко висловився в сторону головного тренера "Шахтаря"

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов написав пост у Facebook, присвячений тренеру "Шахтаря" Паулу Фонсека після виходу "Зорі" у плей-оф Ліги Європи.

Зазначимо, що перед початком протистояння "Браги" і "Зорі" Фонсека висловив припущення, що португальці пройдуть луганчан. Саме з "Браги" Паулу Фонсека перейшов працювати у донецький "Шахтар".

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"Чекаю не дочекаюся коментарів від великого фахівця х*секи щодо проходу "Браги", – написав гендиректор луганського клубу.

Нагадаємо, підопічні Юрія Вернидуба на виїзді зіграли внічию з рахунком 2:2, а перший матч завершився з рахунком 1:1. Завдяки двом голам на виїзді у фінальний раунд пройшов саме український клуб.

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