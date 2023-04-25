Про це розповів командувач об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю.

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Він зазначив, що зміни у тактиці дій обумовлюються насамперед розвитком технологій, а також появою на полі бою новітніх та перспективних зразків озброєння і військової техніки.

В умовах міжнародних санкцій Росія значно обмежена у виробництві нового озброєння, потребує додаткового часу і ресурсів для налагодження імпортозаміщення дефіцитної елементної бази. Однак, противник адаптується під умови існуючих реалій та намагається використовувати запаси радянських часів,

– пояснив Наєв.

Якою є тактика ворога зараз

За словами командувача об'єднаними силами ЗСУ, зараз збільшилась кількість застосувань ворогом керованих авіаційних бомб – модернізованих радянських ФАБ.

Довідка. ФАБ-1500 — це 1500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою. Була розроблена за часів СРСР. Нині її в основному використовують російські військові. Зауважимо, що саме така бомба і впала на території російського Бєлгорода.

"Це яскравий приклад того, як противник використовує перевагу в авіації, адже застосовує ці бомби без входження в зону дій нашого ППО. Крім цього, дії бомбардувальної авіації прикривають винищувачі, бортове озброєння яких дозволяє виявляти та знищувати наші літаки-перехоплювачі ще до наближення на відстань пуску ракет "повітря – повітря". Звісно, постачання від країн-партнерів сучасних літаків змінить ситуацію", – наголосив Наєв.

Додамо, що у ніч проти 21 квітня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. У ЗСУ вважають, що росіяни "полювали" не просто об'єкти критичної та стратегічної інфраструктури, а й, вочевидь, на сили протиповітряної оборони.