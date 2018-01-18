Генерал-губернатор Канади привезла Порошенкові "фантастичний" подарунок

18 січня з офіційним візитом в Україну прибула колишній астронавт, генерал-губернатор Канади Жулі Паєтт. У Львові вона провела зустріч з президентом України Петром Порошенком.

Цікаво, що Пеєтт привіталась з президентом по-українськи.

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"Я дуже рада бути тут з вами", – сказала генерал українською.

Також Паєтт подарувала Порошенкові знімок Києва, зроблений нею з космосу, коли вона була на МКС.

"Це фантастичний кадр. Не технічна зйомка із супутника, а фото, зроблене з душею. Надзвичайно вдячний за такий подарунок для мене і для всієї України!", – відповів Порошенко.

До речі, Україна стала першою країною, яку генерал-губернатор відвідала з офіційним візитом.