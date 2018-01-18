Генерал-губернатор Канади привезла Порошенкові "фантастичний" подарунок
15:47, сьогодні 3523 Читать новость на русском
18 січня з офіційним візитом в Україну прибула колишній астронавт, генерал-губернатор Канади Жулі Паєтт. У Львові вона провела зустріч з президентом України Петром Порошенком.
Цікаво, що Пеєтт привіталась з президентом по-українськи.
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"Я дуже рада бути тут з вами", – сказала генерал українською.
Також Паєтт подарувала Порошенкові знімок Києва, зроблений нею з космосу, коли вона була на МКС.
"Це фантастичний кадр. Не технічна зйомка із супутника, а фото, зроблене з душею. Надзвичайно вдячний за такий подарунок для мене і для всієї України!", – відповів Порошенко.
До речі, Україна стала першою країною, яку генерал-губернатор відвідала з офіційним візитом.
Джерело: 24 Канал
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