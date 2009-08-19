Чисті Потьомкінські сходи, як подарунок на день народження.

Волонтери з Німеччини і України проводять їх генеральне прибирання до річниці Одеси. Потьомкінські сходи стали в один ряд з всесвітньо відомими пам'ятниками архітектури. Свого часу публічне миття прийшли в голови президентів США на горі Рашмор, статуя Ісуса Христа у Ріо-де-Жанейро та Бранденбургські ворота в Берліні. У списку “клінінгової” бригади з Німеччини - більше 90 оновлених пам'яток і рекорд Книги Гіннеса за прибирання колонади Святого Петра в Римі. У пошуках - чого б помити в Україні - німці кращого об’єкту за Потьомкінські сходи не знайшли. Окрім закордонних волонтерів, прибирали також кияни і одесити. Олексій Алексєєв (волонтер з Києва): “Працюється прекрасно, але, скажімо так, сонце є сонце, Одеса є Одеса - під час спеки досить таки важко працювати. Але тим не менш, результат буде. В принципі, ось навіть зараз досить добре видно, тобто половина сходів, якщо звідси дивитися - різниця на лице”. Робота кипить у прямому розумінні слова. Для прибирання стійких забруднень - таких, як жуйки, волонтери використовують апарати високого тиску з підігріванням води. Плям, що не змиваються, вони поки не зустрічали, та і стан сходів оцінили як непоганий. На дивовижне миття зупиняються подивитися перехожі. А дехто, навіть, пропонує допомогу. Торстен Мьовес (волонтер з Німеччини): “Реакція загалом лише позитивна, підходить дуже багато допитливих. Люди цікавляться і, навіть, дають поради”. Олексій Алексєєв (волонтер з Києва): “Добре відносяться, дуже часто дають поради. Підходили навіть просили дати їм помити. Але ми кажемо, що працюють спеціалісти, на жаль, іншим разом”. Завершити роботу бригада планує 28 серпня. А в день народження Одеси відбудеться церемонія вручення місту оновлених Потьомкінських сходів.