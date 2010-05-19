"Наскільки мені відомо, у прокуратурі міста Києва вивчаються всі епізоди. Я знаю, що там є епізоди щодо звертання Москаля. Він там ще 17 прізвищ назвав. Буде вивчений кожен момент", — повідомила журналістам заступник генпрокурора Тетяна Корнякова.

У той же час, відповідаючи на уточнююче питання журналістів, чому Генпрокуратура порушила кримінальні справи щодо депутатів від НУНС Андрія Парубія і Юрія Гримчака, Корянкова сказала: "Чому ці двоє? Напевно, у результаті ретельної перевірки".

Крім того, вона підкреслила, що остаточне рішення по цій справі буде прийнято у Верховній Раді і саме парламентом буде розбиратися з усіма матеріалами. Напередодні опозиційний міністр внутрішніх справ Москаль заявив, що не розуміє, чому за тілесні ушкодження депутатів від БЮТ і НУНС не порушені кримінальні справи проти нардепів-регіоналів.