Раніше в ООН заявляли, що розширюють гуманітарну допомогу для України.

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Також Антоніу Гутерріш у своєму твітері написав, що Організація Об'єднаних Націй народилася з війни, щоб покласти край війні.

"Сьогодні цієї мети не вдалося досягти. Але ми ніколи не повинні здаватися. Ми повинні дати миру ще один шанс", – наголосив генсек ООН.

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