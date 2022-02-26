Раніше в ООН заявляли, що розширюють гуманітарну допомогу для України.
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Також Антоніу Гутерріш у своєму твітері написав, що Організація Об'єднаних Націй народилася з війни, щоб покласти край війні.
"Сьогодні цієї мети не вдалося досягти. Але ми ніколи не повинні здаватися. Ми повинні дати миру ще один шанс", – наголосив генсек ООН.
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