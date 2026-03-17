Ізраїль оголосив про вбивство правої руки Хаменеї – Алі Ларіджані: що про нього відомо
- Ізраїль заявив про ліквідацію Алі Ларіджані, секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану, та командира "Басидж" Голамреза Сулеймані під час авіаудару по Тегерану.
- Іран офіційно не підтвердив і не спростував цю інформацію, натомість на сторінці Ларіджані в X опубліковано повідомлення про похорон воїнів ВМС.
Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що в результаті авіаудару по Тегерану загинув секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані. Одночасно було ліквідовано командира іранських воєнізованих сил "Басидж" Голамреза Сулеймані.
Заяву ізраїльського міністра поширюють низка міжнародних ЗМІ, зокрема CNN. Іран наразі офіційно не коментує це.
Що відомо про нібито ліквідацію іранського високопосадовця?
Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац підтвердив, що секретар Алі Ларіджані Вищої ради національної безпеки Ірану загинув під час авіаудару по Тегерану у ніч на 16 березня. Удар було перенесено на останню хвилину, а Ларіджані перебував у одній зі своїх квартир разом із сином. Одночасно в результаті "точкового удару" було ліквідовано Голамреза Сулеймані, командувача добровольчого воєнізованого формування "Басидж".
Поки Іран офіційно не підтвердив і не спростував інформацію про загибель Ларіджані, а на його сторінці в X з'явилося повідомлення про похорон воїнів ВМС Ірану, де він висловив співчуття родичам загиблих.
Що відомо про секретаря Радбезу Ірану?
Після смерті аятоли Алі Хаменеї, Алі Ларіджані знову став однією з ключових фігур іранського режиму, відповідаючи за ядерні переговори, регіональну політику та внутрішню безпеку.
Він походить із впливової релігійної родини, був одним із перших членів Корпусу вартових Ісламської революції та головним переговірником Ірану щодо ядерної програми.
Ларіджані також очолював державну телерадіокомпанію та мав репутацію прагматичного політика, який намагався вести діалог із Заходом.
Кого вдалося ліквідувати під час операції США та Ізраїлю?
1 березня Іран підтвердив смерть верховного лідера Алі Хаменеї, який загинув унаслідок операції Ізраїлю та США. Іран оголосив 40-денний траур.
Ізраїль ліквідував голову політичної фракції "Хезболли" Мохаммада Раада під час удару по Бейруту. Відомо, що "Хезболла" атакувала Ізраїль ракетами та безпілотниками, щоб помститися за смерть Алі Хаменеї, верховного лідера Ірану.
Ізраїль заявив про ліквідацію кількох високопоставлених іранських керівників. Крім верховного лідера також ліквідовані Хасан Насралла, Мохаммед Дейф та Мухаммед аль-Гамарі, разом з іншими іранськими військовими посадовцями.