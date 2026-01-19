Яка різниця між анексією Гренландії та анексією Криму: у Трампа відповіли на незручне питання

Дональд Трамп рішуче налаштований анексувати Гренландію, навіть, якщо це суперечить міжнародному праву. Незгодних із цим країн Європи політик вирішив покарати митами. Така поведніка американського лідера нагадує дії російського диктатора.

Під час інтерв'ю програмі NBC News Meet the Press міністра фінансів США Скотта Бессента запитали, чим можливе приєднання Гренландії до США відрізнятиметься від анексії Криму Росією, передає 24 Канал.

Як Бессент відповів на порівняння Криму і Гренландії?

Міністр заявив, що приєднання Гренландії до США – це найкраще рішення для неї самої, Європи та США. Він висловив сподівання, що європейці це зрозуміють.

За словами Бессента, у президента США є інформація, що Росія і Китай зазіхають на острів. Тому Дональд Трамп вирішив діяти навипередки.

Міністр зауважив, що у випадку з півостровом, не було жодних доказів того, що росіяни планують його захопити.

Водночас було достатньо сигналів про те, що Росія готується до нападу на Україну. Тут Бессент згадав експрезидента США Джо Байдена, який, мовляв, дозволив Путіну захопити трохи української території.

Бессент заявив, що США зможуть захистити Гренландію, якщо вона буде їх частиною. Ба більше, острів не доведеться захищати, бо Дональд Трамп намагається уникнути конфлікту.

Отже, відповідаючи на запитання про Крим, Бессент уникнув порівняння самого факту незаконності анексії чужої території. І відповів у контексті того, що США нібито захищають території інших країн від Росії. Крим не змогли – бо нібито не знали про наміри Москви.

Окремо міністр фінансів США заявив, що не спілкувався з Дональдом Трампом про те, чи той і досі допускає застосування надзвичайних повноважень для силового захоплення Гренландії.

Що відомо про конфлікт Трампа і країн Європи щодо Гренландії?