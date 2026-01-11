"НАТО, у вас проблеми": німецька Arrow 3 наразі безсила проти російського "Орешника", – Die Welt
- Німецька система протиракетної оборони Arrow 3 не здатна перехоплювати російську гіперзвукову ракету "Орешник".
- Arrow 3 перебуває на початковому етапі експлуатації та не може перехопити "Орешник" на швидкості 12 тисяч км/год.
Німецька система протиракетної оборони Arrow 3, на яку Берлін та союзники покладали великі сподівання, наразі не здатна перехоплювати російську гіперзвукову ракету "Орешник".
Російська атака стала першим "непрямим зіткненням" між новим озброєнням Москви та сучасною західною системою протиракетної оборони. Про це пише Die Welt з посиланням на джерела в НАТО, передає 24 Канал.
Чому Arrow 3 не здатна перехоплювати "Орещник"?
Бундесвер офіційно ввів Arrow 3 в дію, система отримала назву Arrow Weapon System for Germany (AWS-G) і наразі розглядається як ключовий елемент національного і загальноєвропейського протиракетного щита.
Міністерство оборони Німеччини раніше наголошувало, що основна загроза для країни походить від російських балістичних ракет великої дальності, включно з "Орешником", якого вкрай важко перехопити.
Перехоплювач Arrow 3 це двоступенева твердопаливна ракета, призначена для знищення цілей за межами атмосфери. На відміну від систем на кшталт Patriot, вона має вражати балістичні ракети ще на дальніх підступах.
Тобто перехоплювач уражає атакуючу ракету не в атмосфері, а в космосі, на висоті понад 100 кілометрів, Утім, за словами співрозмовників, німецька Arrow 3 перебуває лише на початковому етапі експлуатації.
Перший комплекс у Саксонії-Ангальт міг виявити пуск, але не перехопити ракету на швидкості 12 тисяч кілометрів за годину. Тож наразі комплекс не є боєготовим, а Patriot не призначений для боротьби з такими ракетами.
Особливе занепокоєння в Берліні викликає дальність "Орешника", яка сягає до 5,5 тисяч кілометрів. Згідно з оприлюдненою інформацією, це може дозволити Росії уразити цілі майже в будь-якій точці Європи.
Росія спостерігає за Arrow 3
Нагадаємо, у Німеччині зафіксували невідомі дрони над авіабазою, де могла бути Arrow-3. Там не вдалося знищити ворожі безпілотники. Все це відбулося ще й на тлі удару "Орешником" по Львівській області.
Екскерівник СЗР України Микола Маломуж пояснював 24 Каналу, що безпілотники потрібно було негайно знищити. А у відповідь на удар "Орешником" по Україні Європа мала б розгорнути свої бойові ракети.
До слова, за даними WSJ, загалом у Німеччині зафіксовано понад 1000 інцидентів з невідомими дронами, що становить приблизно 3 випадки на день. Особи, які ними керують, досі не встановлені.