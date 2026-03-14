"Змусила українців рухатися": Орбан заявив, що угорська група з перевірки "Дружби" має успіхи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що візит угорських посадовців до України, які прибули нібито для перевірки пошкоджень на нафтопроводі "Дружба", дав результат і "змусив українців рухатися".

Про це він написав у Facebook у суботу, 14 березня.

Що заявив Орбан про успіхи угорської делегації в Україні?

Орбан також опублікував уривок розмови з керівником делегації – державним секретарем Міністерства енергетики Угорщини Габором Чепеком.

Чепек розповів, що для нього ніч була "доволі складною", маючи на увазі масовану атаку Росії на Київ і Київську область. Говорячи про поїздку угорської делегації до України, він зазначив, що певні результати вже є, хоча доступу безпосередньо до нафтопроводу представники Угорщини не отримали.

Їхня розмова відбулася саме тоді, коли в Києві починався брифінг компанії "Нафтогаз" та Міністерства закордонних справ щодо наслідків російських ударів по інфраструктурі "Дружби". Чепек уточнив, що його делегація не була присутня на цій зустрічі, оскільки участь у ній брали лише посли. За його словами, Угорщину представляв посол у Києві Антал Хайзер.

В результаті сьогоднішньої експертної консультації ми будемо знати набагато більше про стан труби,

– зазначив Чепек.

У відповідь Орбан заявив, що угорська делегація своїми діями "змусила українців рухатися".

Що угорська делегація робить в Україні?