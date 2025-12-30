Лідери ЄС зробили екстрений зідзвон на тлі нових погроз з боку Москви, – Bloomberg

30 грудня європейські лідери провели телефонну розмову щодо ситуації в Україні. Цей дзвінок відбувся на тлі заяви Кремля про намір посилити свою "переговорну позицію".

У розмові взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єр Нідерландів Дік Схооф і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Припинення вогню на 60 днів недостатньо: експертка сказала, без чого неможливі вибори в Україні

Про що говорили європейські лідери 30 грудня?

Після дзвінка Дональд Туск заявив, що "мир вперше з'явився на горизонті з початку цієї повномасштабної війни". Він похвалив готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України, включно з можливим розміщенням американських військ на кордоні чи на лінії фронту.

Дік Схооф наголосив, що робота над надійними гарантіями безпеки для України триває. За його словами, союзники Києва з "Коаліції охочих" зберуться наступного тижня.

"Ми рухаємося вперед у мирному процесі", – зазначив Фрідріх Мерц після зідзвону із партнерами. Канцлер підкреслив, що "усі, включно з Росією, тепер повинні діяти прозоро і чесно".

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що радники з питань національної безпеки країн "Коаліції охочих" проведуть зустріч 3 січня в Україні, а 6 січня відбудеться зустріч лідерів у Франції. Після цього можливі переговори лідерів США, України та країн коаліції.

Що відомо про нові погрози з Москви?