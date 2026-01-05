Трамп чітко відповів, чи вірить в атаку України на резиденцію Путіна

29 грудня Кремль заявив, що десятки дронів атакували резиденцію Володимира Путіна на Валдаї. Сам диктатор поспішив поскаржитися про це Дональду Трампу. Через тиждень після події американський лідер знову її прокоментував.

Раніше Дональд Трамп заявив, що про інцидент почув від самого очільника Кремля. Він сказав, що "було б дуже прикро", якщо атака справді відбулася. Тепер реакція президента США була набагато чіткішою, передає 24 Канал із посиланням на брифінг за 4 січня.

Що думає Трамп про "атаку на резиденцію" Путіна?

Дональд Трамп не вірить, що Україна вдарила по резиденції Путіна. Про це він сказав у коментарі журналістці New Station Ліббі Ді.

За словами політика, атака дронів справді відбулася неподалік від резиденції, але сама вона не була ціллю.

Президент також пояснив, що у момент розмови із Путіним повірив його словам, оскільки вперше почув про цей інцидент. Тоді диктатор сказав йому, що на його будинок було скоєно напад.

Станом на зараз ми не вважаємо, що це справді сталося, після того як змогли все перевірити,

– наголосив президент.

Крім того, Трамп додав, що сподівається на вирішення цього питання між Україною та Росією.

Зверніть увагу! Раніше у ЦРУ заявили, що Україна не нападала на резиденцію Володимира Путіна на Валдаї. Атака була спрямована на військову ціль, розташовану в тому ж районі, що й заміська резиденція Путіна, але не поблизу. Київ уже атакував цю ціль раніше.