"Дав забагато зброї далекій країні Україна": у Білому домі назвали Байдена "дурним"

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт розкритикувала експрезидент США Джозефа Байдена на "надмірму" допомогу Україні. У тому ж брифінгу вона казала, що зброї у США більш, ніж достатньо.

Про це Каролайн Лівітт заявила на брифінгу.

Як у Білому домі накинулися на Байдена за допомогу Україні?

У Білому домі заявили, що експрезидент США Джо Байден був "дурним", оскільки надав Україні забагато зброї.

На жаль, у нас був дуже дурний і некомпетентний лідер у Білому домі протягом 4 років, який безкоштовно роздав багато нашої найкращої зброї іншій дуже далекій країні під назвою Україна,

– прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт.

За 10 секунд до цієї цитати Лівітт казала, що зброї у США більш, ніж достатньо, щод розібратися з Іраном.

"Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддаючи все Зеленському з України – на сотні мільярдів доларів – і, хоча він віддав так багато надвисокоякісної зброї, він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив армію під час свого першого терміну і продовжую це робити",

– писав раніше Трамп.

На Україну через військову допомогу байдена накинувся і сам Трамп