Туреччина зробила жорстке попередження Ірану після ракетного інциденту, – ЗМІ
- Туреччина попередила Іран після інциденту з балістичною ракетою, що увійшла в її повітряний простір, та наголосила на неприпустимості подібних випадків.
- Ракета була перехоплена силами ППО НАТО, а її уламки впали на незаселену територію без жертв, після чого президент Ердоган заявив про готовність захищати безпеку країни.
Туреччина попередила Іран через інцидент із балістичною ракетою, яка увійшла у її повітряний простір. Анкара заявила Тегерану, що подібні випадки є неприпустимими та можуть спричинити серйозну ескалацію у регіоні.
Про це агентству Reuters повідомив обізнаний співрозмовник з турецького Міністерства закордонних справ.
Туреччина передала попередження Ірану: що відомо?
Напруженість між країнами посилилася після того, як балістична ракета, запущена з Ірану, увійшла у повітряний простір Туреччини. Її перехопили сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.
У турецькому Міноборони заявили, що ракета була "нейтралізована засобами ППО НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор’ї". Після перехоплення уламки боєприпасу впали на незаселену територію в провінції Газіантеп на півдні країни. За офіційними даними, жертв або постраждалих не було.
За інформацією медіа, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Під час розмови турецька сторона висловила занепокоєння через ракетні інциденти, пов’язані з Іраном.
Анкара наголосила, що не хоче втягуватися у масштабний регіональний конфлікт, однак не буде ігнорувати загрозу для своєї території.
За словами джерел, турецький міністр прямо дав зрозуміти Тегерану, що подібні інциденти не повинні повторюватися.
Анкара не може залишити без відповіді ситуацію, коли ракети з’являються у її повітряному просторі,
– зазначають дипломатичні джерела.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявив, що Анкара передала Ірану чіткі попередження після інциденту.
"Порушення повітряного простору Туреччини не може бути виправдане жодною причиною", – наголосив він.
Турецький лідер додав, що його країна вживатиме всіх необхідних заходів, щоб захистити власну безпеку.
Що відомо про запуск іранських ракет по Туреччині?
Інцидент стався 4 березня на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході. За попередньою інформацією, у напрямку Туреччини могла летіти іранська балістична ракета. Сили протиповітряної оборони змогли перехопити та знешкодити ціль ще до того, як вона досягла території країни. Таким чином вдалося уникнути можливих руйнувань та жертв.
Рютте прокоментував інцидент з іранською ракетою, що летіла у бік Туреччини. За його словами, Альянс уважно стежить за ситуацією, однак наразі немає підстав для застосування статті 5 Північноатлантичного договору.
У понеділок, 9 березня, Іран знову випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини. Її перехопили системи протиповітряної оборони НАТО.