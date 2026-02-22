Секретна служба застрелила чоловіка, який намагався проникнути до маєтку Трампа

Уночі 22 лютого невідомий зайшов на територію Мар-а-Лаго. Агенти Секретної служби США відкрили по ньому вогонь.

Шериф округу Палм-Біч Рік Бредшоу підсумував попередні дані розслідування, передає Sky News.

Дивіться також "І це не межа": Трамп підвищує тарифи для всіх країн з 10% до 15% після рішення Верховного суду

Що відомо про вбивство чоловіка на території Мар-а-Лаго?

За його словами, близько 01:30 (08:30 – за Києвом) охорона зафіксувала, що невідомий проник на територію Мар-а-Лаго. До місця вирушили заступник шерифа та двоє агентів Секретної служби. Вони натрапили на чоловіка, який мав із собою каністру з пальним і рушницю. Йому наказали кинути предмети на землю.

Чоловік опустив каністру, але підняв рушницю в положення для стрільби. Після цього правоохоронці відкрили вогонь і знешкодили загрозу. Зловмисник загинув на місці.

За даними Секретної служби США, чоловікові було близько 20 років. Він був із Північної Кароліни. Кілька днів тому родина повідомила про його зникнення.

За словами слідчих, він вирушив із Північної Кароліни на південь і, ймовірно, придбав рушницю по дорозі. Коробку від зброї знайшли в його автомобілі. Підозрюваний проїхав через північну браму Мар-а-Лаго, коли інший автомобіль виїжджав.

Секретна служба наголосила, що особу не розкриватимуть, поки про інцидент не повідомлять родичам.

Рушниця, з якою невідомий зайшов на територію маєтку Трампа / Фото Sky News

Під час інциденту Дональд Трамп перебував у Вашингтоні. Хоча він часто проводить вихідні у своєму маєтку у Флориді, цього разу був у Білому домі. Його дружина Меланія Трамп також перебувала з ним у Білому домі в суботу ввечері. Того дня подружжя приймало щорічну вечерю з губернаторами – традиційний захід, під час якого представники обох партій збираються разом і спілкуються з президентом.

Останні замахи на Трампа