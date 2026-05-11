Трамп виведе війська, і Конгрес його не зупинить: генерал Годжес розповів, чому система дає збій

Американський генерал Бен Годжес серйозно сприймає риторику Дональда Трампа щодо можливого виходу США з НАТО та його рішення вивести 5 тисяч американських військових із Німеччини протягом найближчих 12 – 18 місяців. Йдеться про цілу бригаду, розміщену в Баварії.

Чому Трамп дійсно виведе війська, а Конгрес його не зупинить, генерал Годжес розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чому Трамп проігнорує Конгрес?

Годжес зауважив, що у справі виведення військ є багато нюансів. Але втручання Конгресу, схоже, є малоймовірним.

Формально Трамп має повноваження ухвалити рішення про виведення військ з Німеччини та здатен обійти опір Конгресу.

Останній закон про оборонний бюджет – National Defense Authorization Act – передбачає, що президент не може скоротити чисельність військ нижче певного рівня без погодження з Конгресом. Але скорочення на 5 тисяч цього порогу не досягає, тож формально він може це зробити,

– пояснив Годжес.

До слова, американських військовослужбовців, яких Трамп хоче вивести з Німеччини, готові прийняти у себе Польща та Литва. там наголосили на важливості присутності американських військ у Європі для безпеки регіону.

Водночас він додав, що Трамп зі своєю адміністрацією не надто зважають на Конгрес. Вони часто шукають шляхи, як обійти юридичні обмеження.

До того ж у нинішньому Конгресі домінують республіканці. Вони неготові реально стримувати Трампа чи публічно йому заперечувати.

Але усе може змінитися уже у листопаді 2026, коли у США пройдуть проміжні вибори.

"Республіканці, які балотуються на переобрання, змушені будуть реагувати на настрої виборців. Або ж демократи можуть отримати контроль над Конгресом і діяти значно жорсткіше", – зазначив Годжес.

Чи вигідним буде рішення Трампа для США?

Наразі у США немає чіткої стратегії та розуміння, як це рішення покращить стратегічні позиції країни.

За словами генерала, вчинок Трампа більше схожий на "дріб'язкову політичну помсту" канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Часто дії американського президента виглядають так, що вони більше вигідні диктатору Путіну, ніж комусь іншому, що й викликає занепокоєння.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив Мерцу, що він має зайнятися війною в Україні, а не Іраном. Спроби німецького канцлера закінчити російсько-українську війну він назвав неефективними.



Також Мерц жорстко потролив Трампа і спародіював його голос через те, що канцлер розповів американському президенту, що в Німеччині скоротилася кількість заяв на надання притулку на 60%, але президент Трамп не повірив йому.



А через декілька днів між лідерами відбулася зустріч у Білому домі. Вона теж пройшла непросто. Президент США критикував прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, самому канцлеру теж дісталося. Зокрема, Трамп невдало пожартував про "удар" по Німеччині. Втім, Мерцу довелося покірно слухати усі жарти.

А щодо виходу США з НАТО генерал Годжес зауважив, що це зрештою може статися після багаторічних заяв, але це більше зашкодить Штатам, ніж Європі.

Генерал зауважив, що з різних причин все більше європейських країн розуміють, що не можуть повністю довіряти Трампу – не лише у сфері безпеки, а й у торговельній політиці та економічних відносинах.

Цікаво, що Трамп неодноразово називав НАТО "паперовим тигром". Це старий китайський фразеологізм, який означає щось небезпечне тільки з вигляду, але негрізне насправді.

Водночас у Європі добре розуміють: найкращий спосіб захиститися від російської агресії – це допомогти Україні перемогти Росію. Саме це ми бачимо з боку Німеччини та інших європейських країн – підтримка України є найефективнішим способом убезпечити решту Європи,

– зауважив американський генерал.

