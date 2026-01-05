Хоче гарантувати мир і спокій країни: Родрігес склала присягу як тимчасова президентка Венесуели

У Венесуелі після затримання Ніколаса Мадуро обрали нову тимчасову керівницю держави. Віцепрезидентка Делсі Родрігес тепер стала очільницею та дала першу обіцянку на цій посаді.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що сказала Делсі Родрігес під час присяги 5 січня?

У Венесуелі призначили тимчасову президентку. Друга посадова особа держави та міністерка нафти Делсі Родрігес у понеділок, 5 січня, офіційно склала присягу як тимчасовий президент країни. Вона зазначила, що для неї викрадення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес є "болем у серці".

Клянуся не відпочивати жодної хвилини, щоб гарантувати мир і духовний, економічний та соціальний спокій нашого народу. Поклянімось як єдина країна рухати Венесуелу вперед у ці жахливі часи,

– сказала Делсі Родрігес.

Тим часом у Нью-Йорку пройшов перший суд над Ніколасом Мадуро. Він не визнав своєї провини. З вечора 3 січня Мадуро перебуває в Столичному слідчому ізоляторі в Брукліні.

У яких злочинах підозрюється Мадуро?