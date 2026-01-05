Укр Рус
Геополітика Латинська Америка Хоче гарантувати мир і спокій країни: Родрігес склала присягу як тимчасова президентка Венесуели
5 січня, 21:58
Хоче гарантувати мир і спокій країни: Родрігес склала присягу як тимчасова президентка Венесуели

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Делсі Родрігес офіційно склала присягу як тимчасова президентка Венесуели.
  • Вона пообіцяла не відпочивати, щоб гарантувати мир і спокій народу.

У Венесуелі після затримання Ніколаса Мадуро обрали нову тимчасову керівницю держави. Віцепрезидентка Делсі Родрігес тепер стала очільницею та дала першу обіцянку на цій посаді.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми "Я все ще президент Венесуели": у Нью-Йорку відбулося перше засідання суду над Мадуро 

Що сказала Делсі Родрігес під час присяги 5 січня?

У Венесуелі призначили тимчасову президентку. Друга посадова особа держави та міністерка нафти Делсі Родрігес у понеділок, 5 січня, офіційно склала присягу як тимчасовий президент країни. Вона зазначила, що для неї викрадення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес є "болем у серці".

Клянуся не відпочивати жодної хвилини, щоб гарантувати мир і духовний, економічний та соціальний спокій нашого народу. Поклянімось як єдина країна рухати Венесуелу вперед у ці жахливі часи,
– сказала Делсі Родрігес.

Тим часом у Нью-Йорку пройшов перший суд над Ніколасом Мадуро. Він не визнав своєї провини. З вечора 3 січня Мадуро перебуває в Столичному слідчому ізоляторі в Брукліні.

У яких злочинах підозрюється Мадуро?

  • Суд підозрює Ніколаса Мадуро  у чотирьох правопорушеннях. Його звинувачують у наркотероризмі, змові з метою імпорту кокаїну та зберігання кулеметів і руйнівних пристроїв.

  • Мадуро також звинувачують у керівництві мережею торгівлі наркотиками, яка співпрацювала з насильницькими угрупованнями, включаючи мексиканські картелі Сіналоа та Зетас, колумбійські повстанці ФАРК та венесуельське угруповання "Трен де Арагуа". 

  • Венесуельський лідер довго заперечував ці звинувачення, стверджуючи, що вони були прикриттям для керування нафтовими запасами країни. 

  • Федеральні прокурори Нью-Йорка вперше висунули звинувачення для Мадуро у 2020 році в рамках тривалої справи про торгівлю наркотиками проти чинних та колишніх венесуельських чиновників.

  • Дружина Ніколаса Мадуро Сілія Флорес також не визнала своєї провини. Якщо суд так вирішить, то чинний президент Венесуели може бути засуджений до смертної кари у США.