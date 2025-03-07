Трамп виправдав Путіна щодо атак на Україну: заявив, що той "робить те, що зробив би будь-хто"

Дональд Трамп заявив, що Путін "робить те, що зробив би будь-хто", коментуючи зупинку постачання зброї Україні. Так він фактично виправдав дії Кремля у війні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Трампа. Президент США Дональд Трамп знову відзначився скандальною заявою щодо війни в Україні.

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Трамп виправдав блокування допомоги Україні

Коментуючи можливу вигоду для Росії від блокування військової допомоги Києву, він фактично виправдав дії Кремля.

Журналіст запитав президента США Дональда Трампа, чи не використовує Владімір Путін зупинку постачання зброї для України у своїх інтересах.

Він робить те, що зробив би будь-хто інший,

– відповів президент США.

Таким чином, Трамп не лише не засудив Путіна, а й фактично визнав його дії логічними та виправданими.

До слова, російська пропаганда змінила риторику щодо США, відмовившись від терміна "англосакси" після заяв Дональда Трампа.

Кремль розіслав нові методички пропагандистам, наказуючи змінити ставлення до США та мріяти про "велику трійку" Росія – США – Китай.