Азербайджан був нейтральним: навіщо Іран атакував Баку

На тлі ескалації на Близькому Сході нові удари Ірану почали зачіпати навіть ті країни, які намагалися залишатися осторонь конфлікту. Під атакою опинилися об'єкти на території Азербайджану, що викликало різку реакцію Баку.

Політолог із США, колишній керівник апарату уряду Азербайджану Раміз Юнус в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці події мають важливий політичний контекст. За його словами, ситуація навколо атаки викликає багато запитань і може свідчити про значно ширші процеси у регіоні.

Іран ударив по Нахічевані попри нейтралітет Азербайджану

Під час останньої атаки іранські безпілотники вдарили по території Нахічеванської автономії. Один із дронів влучив у термінал аеропорту, ще один впав поруч, а ракета вибухнула біля школи приблизно за 50 метрів від будівлі.

До уваги! 5 березня іранський безпілотник атакував район аеропорту Нахічеваня в Азербайджані, пошкодивши будівлю термінала та поранивши двох цивільних. Баку офіційно підтвердив інцидент і викликав посла Ірану до МЗС для вручення ноти протесту.

За словами Раміза Юнуса, це була атака по стратегічних об'єктах, де могли перебувати цивільні люди.

Це не просто дрони, які випадково заблукали і впали десь у лісі. Вони мають конкретну програму і летять по визначених цілях,

– пояснив Юнус.

Він звернув увагу, що відстань від місця удару до іранського кордону становить близько десяти кілометрів. Через це часу на реагування було дуже мало, а системи протиповітряної оборони фактично мали перехоплювати цілі вже над територією Нахічевані.

Азербайджан дотримувався жорсткого нейтралітету у всій цій ситуації і не втручався у військові дії,

– наголосив політолог.

Водночас атака поставила Баку у складну ситуацію. Азербайджан опинився під ударом, попри те що намагався не брати участі у конфлікті. Саме тому подальший розвиток подій тепер залежатиме від того, чи повторяться подібні атаки. Якщо це станеться, у Баку можуть переглянути свою стриману позицію.

Баку різко відреагував на атаку Ірану

Після удару по території Нахічевані президент Азербайджану Ільхам Алієв терміново скликав засідання Ради національної безпеки. За словами Раміза Юнуса, під час цієї наради глава держави зробив одну з найжорсткіших заяв щодо Ірану за останній час.

Президент Азербайджану дуже жорстко висловився і сказав те, чого раніше публічно не говорив,

– зазначив Юнус.

Аналітик звернув увагу, що Баку не приймає пояснень про нібито випадковість атаки або провокації третіх сторін. Для азербайджанського керівництва головним є сам факт того, що дрони та ракети прилетіли саме з території Ірану.

Азербайджан не цікавить, хто це зробив і хто це спровокував. Азербайджан точно знає, що це прилетіло з території Ірану,

– наголосив він.

Позиція Баку залишається однозначною. Якщо атаки повторяться, Азербайджан розглядатиме це як пряму загрозу своїй безпеці і може використати всі доступні інструменти для захисту території. Водночас влада країни поки намагається уникнути прямої ескалації конфлікту.

Іран звернувся до Азербайджану по допомогу

Попри напруження після атаки, між Баку і Тегераном виникла парадоксальна ситуація. За словами Раміза Юнуса, іранська сторона звернулася до Азербайджану з проханням допомогти евакуювати дипломатів з Лівану після ультиматуму Ізраїлю.

Заступник міністра закордонних справ Ірану звернувся до МЗС Азербайджану з проханням допомогти вивезти іранське посольство з Бейрута,

– розповів Юнус.

Це виглядає особливо контрастно на тлі ударів по території Азербайджану. Попри це, президент Ільхам Алієв погодився допомогти з евакуацією і доручив організувати спеціальний рейс.

Президент Азербайджану сказав: нам не потрібні гроші, ми відправимо чартерний літак і вивеземо ваших дипломатів,

– зазначив він.

За словами Юнуса, така реакція демонструє, що Баку намагається діяти прагматично навіть у складній ситуації. Азербайджан водночас показує готовність допомагати з гуманітарних питань і водночас дає зрозуміти, що не дозволить використовувати свою територію як мішень для атак.

