Политолог из США, бывший руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамиз Юнус в эфире 24 Канала объяснил, что эти события имеют важный политический контекст. По его словам, ситуация вокруг атаки вызывает много вопросов и может свидетельствовать о значительно более широких процессах в регионе.

Иран ударил по Нахичевани несмотря на нейтралитет Азербайджана

Во время последней атаки иранские беспилотники ударили по территории Нахичеванской автономии. Один из дронов попал в терминал аэропорта, еще один упал рядом, а ракета взорвалась возле школы примерно в 50 метрах от здания.

Вниманию! 5 марта иранский беспилотник атаковал район аэропорта Нахичеваня в Азербайджане, повредив здание терминала и ранив двух гражданских. Баку официально подтвердил инцидент и вызвал посла Ирана в МИД для вручения ноты протеста.

По словам Рамиза Юнуса, это была атака по стратегическим объектам, где могли находиться гражданские люди.

Это не просто дроны, которые случайно заблудились и упали где-то в лесу. Они имеют конкретную программу и летят по определенным целям,

– объяснил Юнус.

Он обратил внимание, что расстояние от места удара до иранской границы составляет около десяти километров. Поэтому времени на реагирование было очень мало, а системы противовоздушной обороны фактически должны были перехватывать цели уже над территорией Нахичевани.

Азербайджан придерживался жесткого нейтралитета во всей этой ситуации и не вмешивался в военные действия,

– подчеркнул политолог.

В то же время атака поставила Баку в сложную ситуацию. Азербайджан оказался под ударом, несмотря на то что пытался не участвовать в конфликте. Именно поэтому дальнейшее развитие событий теперь будет зависеть от того, повторятся ли подобные атаки. Если это произойдет, в Баку могут пересмотреть свою сдержанную позицию.

Баку резко отреагировал на атаку Ирана

После удара по территории Нахичевани президент Азербайджана Ильхам Алиев срочно созвал заседание Совета национальной безопасности. По словам Рамиза Юнуса, во время этого совещания глава государства сделал одно из самых жестких заявлений в отношении Ирана за последнее время.

Президент Азербайджана очень жестко высказался и сказал то, чего раньше публично не говорил,

– отметил Юнус.

Аналитик обратил внимание, что Баку не принимает объяснений о якобы случайности атаки или провокации третьих сторон. Для азербайджанского руководства главным является сам факт того, что дроны и ракеты прилетели именно с территории Ирана.

Азербайджан не интересует, кто это сделал и кто это спровоцировал. Азербайджан точно знает, что это прилетело с территории Ирана,

– подчеркнул он.

Позиция Баку остается однозначной. Если атаки повторятся, Азербайджан будет рассматривать это как прямую угрозу своей безопасности и может использовать все доступные инструменты для защиты территории. В то же время власти страны пока пытаются избежать прямой эскалации конфликта.

Иран обратился к Азербайджану за помощью

Несмотря на напряжение после атаки, между Баку и Тегераном возникла парадоксальная ситуация. По словам Рамиза Юнуса, иранская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой помочь эвакуировать дипломатов из Ливана после ультиматума Израиля.

Заместитель министра иностранных дел Ирана обратился к МИД Азербайджана с просьбой помочь вывезти иранское посольство из Бейрута,

– рассказал Юнус.

Это выглядит особенно контрастно на фоне ударов по территории Азербайджана. Несмотря на это, президент Ильхам Алиев согласился помочь с эвакуацией и поручил организовать специальный рейс.

Президент Азербайджана сказал: нам не нужны деньги, мы отправим чартерный самолет и вывезем ваших дипломатов,

– отметил он.

По словам Юнуса, такая реакция демонстрирует, что Баку пытается действовать прагматично даже в сложной ситуации. Азербайджан одновременно показывает готовность помогать по гуманитарным вопросам и одновременно дает понять, что не позволит использовать свою территорию как мишень для атак.

