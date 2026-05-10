Українські дрони над Балтією: Естонія звернулася до Києва з вимогою

Останніми місяцями українські дрони кілька разів порушували повітряний простір країн Балтії. Естонія очікує, що Київ зробить усе можливо, аби подібні інциденти більше не повторювалися.

Так, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україна має краще контролювати свої безпілотники. Про це пише ERR.

Дивіться також У Польщі біля кордону з Росією впав дрон із написами кирилицею

Як в Естонії реагують на появу українських БпЛА у своєму небі?

Найпростіший спосіб для українців тримати свої дрони подалі від нашої території – це краще контролювати їхню діяльність,

– наголосив міністр.

За його словами, щоб українські дрони не залітали до Балтії, можна:

змінювати траєкторію польоту;

керувати польотами дронів за допомогою систем автоматичного знищення.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна каже, що Україна має право захищатися та завдавати ударів по російських цілях. Водночас уряд побоюється серйозніших інцидентів.

Цахна пояснив, що коли українські операції відбуваються дуже близько до кордонів НАТО, то у разі застосування Росією ракетних систем є ризик, що її боєприпаси можуть опинитися на території Альянсу.

Міністр також вважає, що Росія не зацікавлена в прямій ескалації з НАТО через свій страх перед Альянсом. Водночас, за його словами, є й інша небезпека: Росія потенційно може перехоплювати українські дрони та спрямовувати їх у бік країн Балтії – туди, де можуть бути й жертви серед цивільних.

Оскільки Україна не планує припиняти атаки на російські порти Балтійського моря, уникнути подібних інцидентів із дронами буде дуже складно.

Експерт із безпеки Райнер Сакс вважає, що тут потрібна взаємна співпраця та врахування інтересів сторін.

"На мою думку, сама естонська держава має діяти проактивно, а не чекати, поки Україна запропонує якісь рішення", – каже він.

Нагадаємо, що у березні кілька дронів порушили повітряний простір Естонії. Один із них врізався в димар електростанції Auvere, що розташована за два кілометри від російського кордону. Через тиждень ще один дрон упав у повіті Тарту. Відтоді уламки також знаходили на північному узбережжі країни.

Чому українські дрони залітають до країн Балтії та Скандинавії?

Починаючи з січня Україна неодноразово атакувала російські нафтові об'єкти на узбережжі Балтійського моря. Ймовірно, через російські системи радіоелектронного глушіння, кілька дронів збилися з маршруту та опинилися на території країн Балтії та Фінляндії.

Україна заяляє, що Росія навмисно спрямовує дрони у повітряний простір Балтії. Окупанти хочуть використати ці інциденти у цілях пропаганди. Про це свідчать дані розвідки.

Зранку 7 травня безпілотники з Росії залетіли в повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один – неподалік нафтосховища в Резекне. Пошкоджено кілька порожніх резервуарів. У Латвії припустили, що ці безпілотники були українськими.

8 травня глава МЗС України Андрій Сибіга заявив: якщо підтвердиться версія про відхилення українських дронів із курсу через російські засоби радіоелектронної боротьби, Київ вибачиться перед Ригою. Окрім того, за словами міністра, розглядається можливість направлення українських експертів до країн Балтії для посилення захисту їхнього повітряного простору та запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Політолог Тарас Загородній пояснив, що Росія діє поступово, використовуючи так звану "тактику салямі" – маленькі кроки, які можуть поступово перерости у ширшу ескалацію.

За його словами, Кремль уже неодноразово запускав дрони в бік інших країн і нинішні інциденти в Латвії можуть бути частиною перевірки реакції НАТО.

Росія, на думку експерта, намагається зрозуміти, як Альянс відповість на подібні провокації. Він також зазначив, що такі дії мають і інформаційну мету – показати слабкість НАТО. Якщо реакція залишатиметься м'якою, ризик серйознішої ескалації щодо країн Балтії зростатиме.