Західні союзники України підготували попередній план гарантій безпеки на період після завершення війни, що включає три рівні оборони. Це, зокрема, передбачає створення демілітаризованої зони.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Який план оборони України готують союзники?

Згідно з документом, першим етапом має стати демілітаризована зона, яку ймовірно контролюватимуть нейтральні миротворці від третьої держави, узгодженої Києвом і Москвою.

Другий рубіж оборони передбачає укріплений кордон, за який відповідатимуть українські військові, оснащені та підготовлені партнерами з НАТО.

Третя лінія захисту розташовуватиметься глибше на території України, де планується розгортання європейських сил стримування, а американські ресурси підтримували б їх із тилу.

Водночас, як зазначає видання, ідея відправки іноземних військ до України все ще викликає занепокоєння у суспільстві та політичних колах деяких європейських країн.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок, "і врешті-решт картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки". За його словами, йдеться про 4 – 5 європейських бригад на території України, а також про "стратегічні спроможності", які забезпечать Сполучені Штати.

Він наголосив, що це означає "великий зсув у порівнянні з весною".

Справді, остання зустріч у Білому домі стала переломним моментом у низці питань, принесла ясність щодо таких кроків, як: формування системи гарантій безпеки та забезпечення отримання Україною американської зброї через європейські фінансові інструменти,

– сказав Єрмак.

На його переконання, саме США "можуть забезпечити стрижень, який змусить працювати всю архітектуру безпеки та стримування".

Які гарантії безпеки може отримати Україна?