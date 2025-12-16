Щоб вийти з глухого кута: WSJ розповіло, які гарантії безпеки США пропонують Україні
Сполучені Штати пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до 5-ї статті НАТО про колективну оборону у разі нападу, які мали б бути закріплені юридично.
Утім, такі гарантії можливі без формального членства України в Альянсі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Що США пропонують Україні?
Видання з посиланням на офіційних американських представників на переговорах у Берліні повідомляє, що США пообіцяли Україні захист від будь-якої агресії, щоб "вийти з глухого кута" у мирних перемовинах.
За даними WSJ, ідеться про гарантії, схожі на 5-ту статтю НАТО, які передбачатимуть зобов'язання союзників реагувати на нову агресію проти України, але без формального членства нашої держави у відповідному блоці.
Згідно з оприлюдненою інформацією, такі безпекові гарантії матимуть юридичну силу й можуть бути схвалені Конгресом США.
Які гарантії безпеки розглядають союзники?
Politico повідомляло, що подібна пропозиція щодо гарантій містить прихований ультиматум, згідно з яким, або Київ погоджується зараз на наявні ідеї, або наступний варіант буде значно менш щедрим.
Британський прем'єр заявив, що Європа розробила план для посилення обороноздатності України. За потреби він передбачатиме присутність британських військових і техніки на українській території.
Загалом європейські лідери нещодавно представили план гарантій безпеки для України у разі укладення мирної угоди, включаючи підтримку ЗС, моніторинг припинення вогню, та економічну допомогу.