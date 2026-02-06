Знайшов "винного" і приплів переговори: Лавров замах на генерала Алексєєва назвав "терактом"

У Москві 6 лютого здійснили замах на заступника начальника російської військової розвідки генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Глава МЗС Росії Лавров взявся коментувати це.

Він не забув зробити "винною" у нападі Україну. Про це пише пропагандистське видання "ТАСС".

Що сказав Лавров про напад на Алексєєва?

Лавров заявив, що якихось прогнозів робити не збирається, бо це не його функція, а вирішуватиме усе керівництво країни.

Втім, замах на Алексєєва той назвав "терористичним актом".

Окрім того, цинічно звинуватив Україну в причетності до цього. Та ще й заявив, що Київ нібито хоче зірвати переговорний процес.

Цей терористичний акт вкотре підтвердив націленість режиму Зеленського на постійні провокації, спрямовані своєю чергою на зрив переговорного процесу і готовність режиму зробити все, щоб тільки переконати своїх західних спонсорів не відставати від США у прагненні збити їх із курсу на досягнення справедливого врегулювання,

— сказав Лавров.

Що відомо про напад на Алексєєва?