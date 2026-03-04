Режим на межі внутрішнього вибуху: як розгортатимуться події в Ірані після обрання нового лідера

Всередині іранського істеблішменту вже немає єдиного центру прийняття рішень. Різні угруповання надсилають суперечливі сигнали щодо переговорів, а син Хаменеї вкрай непопулярний навіть серед прихильників режиму.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов пояснив 24 Каналу, що хоча швидке повалення без розколу еліт малоймовірне, після цієї війни Іран неминуче стане принципово іншою державою.

Чи призведе війна в Ірані до зміни режиму?

Син Хаменеї Моджтаба не має підтримки інших впливових гравців в іранському керівництві – тому його поява на авансцені може бути або зондуванням реакції, або свідченням того, що він сам боїться опинитися наступною мішенню.

Корпус вартових ісламської революції, секретар Ради нацбезпеки, спікер парламенту тягнуть у різні боки. Якщо рішення приймається під тиском одних генералів, інші його відкликають. Фактично немає кому дзвонити – телефону Ірану не існує,

– зазначив Данилов.

Навіть якщо іранський режим фізично виживе, він безповоротно втратив сакральність і легітимність. Однак самої втрати легітимності недостатньо для повалення режиму – для цього потрібні або наземна операція, або повстання зсередини.

"Без розколу еліт говорити про кардинальну зміну режиму не доводиться. Але після цієї війни Іран однозначно стане іншою державою – з іншими центрами влади, іншими бенефіціарами та іншою культурою прийняття рішень", – зазначив Данилов.

Зверніть увагу! Політтехнолог Тарас Загородній зазначив, що у разі затягування конфлікту через опір Ірану, США можуть вдатися до більш радикальних заходів, зокрема знищення внутрішньої інфраструктури, що забезпечує газопостачання. Крім того, деякі сусідні держави можуть долучитися до дестабілізації, що в перспективі може призвести до розділу країни.

Що ще відомо про ситуацію в Ірані?