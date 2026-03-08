Керівники Ірану проголосували на наступника Хаменеї: ЗМІ розкрили, хто це може бути

Орган, відповідальний за вибір нового верховного лідера Ірану, заявив, що проголосував за того, хто замінить покійного Алі Хаменеї. За попередніми даними, аятолою стане Моджтаба Хаменеї.

Про це пише Reuters, The Guardian та Sky News.

Що відомо про нового ймовірного верховного лідера Ірану?

Мохсен Хейдарі, член відбіркового органу заявив іранським ЗМІ, що найбільш підхожого кандидата, схваленого більшістю Асамблеї експертів, було визначено. Однак нове ім'я іранець відмовився називати.

Довідково! Згідно з конституцією Ірану, Асамблея експертів, що складається з 88 членів, відповідає за вибір верховного лідера країни. В цей орган входять іранські ісламські богослови.

Інший член, Мохаммад Мехді Мірбагері, підтвердив, що "було досягнуто твердої думки, яка відображає думку більшості".

Аятола Мохсен Хейдарі Алекасір припустив, що наступником верховного лідера, найімовірніше, буде хтось, кому протистоятиме Вашингтон.

Він сказав, що "Великий Сатана" – так Іран називає США – ненавмисно зробив асамблеї "своєрідну послугу", публічно критикуючи певних кандидатів. Його зауваження, очевидно, стосувалися коментарів Дональда Трампа, який заявив, що було б неприйнятно, якби священнослужителі обрали сина Хаменеї, Моджтабу, наступником.

Хтось, кому протистоїть ворог, швидше за все, принесе користь Ірану та ісламу,

– сказав Хейдарі Алекасір.

Пізніше у Sky News, з посиланням на членів Асамблеї експертів, написали, що верховним лідером Ірану залишиться людина з прізвищем Хаменеї. Однак хто це буде – поки не розголошується.

Моджатабу Хаменеї найімовірніше обрали новим верховним лідером Ірану

Reuters написало, що духовна рада Ірану обрала сина аятоли Алі Хаменеї – Моджтабу – наступником свого батька на посаді верховного лідера Ірану. Про це повідомив член ради Хоссейналі Ешкеварі.

"Результати голосування відбулися і будуть оголошені найближчим часом", – сказав Ешкеварі, не надавши додаткових подробиць.

Ще один священнослужитель Ахмад Аламолхода повідомив іранським державним ЗМІ, що секретар ради, Хоссейні Бушехрі, оголосить наступника аятоли Алі Хаменеї публічно пізніше.

Варто наголосити, що Ізраїль попередив, що атакуватиме будь-яку постать, обрану на заміну Алі Хаменеї, який загинув під час спільних американо-ізраїльських ударів у перший день війни з Іраном.

Водночас директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів в етері 24 Каналу, що можливе призначення Моджатаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану означає, що Корпус вартових ісламської революції остаточно взяв владу у свої руки. Мовиться про власну військову диктатуру.

Що відомо про загибель Хаменеї та обрання нового наступника?