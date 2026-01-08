Представник Кремля Дмитрієв був у Парижі одразу після зустрічі Зеленського з "Коаліцією", – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що ключовий представник Кремля в неофіційних контактах із США щодо війни в Україні Кирило Дмитрієв 7 січня перебував у Парижі. Це відбулося після саміту "Коаліції охочих", у якому брав участь і президент Володимир Зеленський.

Про таке повідомило французьке видання Le Monde із посиланням на поінформоване джерело, деталі передає 24 Канал.

Що робив Дмитрієв у Парижі?

За інформацією джерела Le Monde, Дмитрієва бачили на вулиці Фобур-Сент-Оноре. Це квартал, де розташовані Єлисейський палац і посольство Сполучених Штатів.

Зі свого боку Єлисейський палац категорично спростував будь-які припущення про візит російського представника до резиденції французького президента.

Це сталося наступного дня після міжнародної зустрічі в Парижі 6 січня, де зібралися лідери "Коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського, спеціального представника обраного президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Натомість, за даними видання, Кирило Дмитрієв був прийнятий саме в американському посольстві, яке розташоване в безпосередній близькості до президентського палацу.

Які підсумки зустрічі в Парижі?