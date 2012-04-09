Бойовий досвід і підготовка до війни: як китайці потрапили в полон ЗСУ і для чого це Пекіну

8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Сили оборони взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. На підтвердження своїх слів український лідер виклав відео з одним із бранців.

Також українська влада зажадала пояснень від Пекіна щодо участі громадян Китаю у війні. Наступного дня комуністи їх надали, проте залишили без відповідей чимало питань. Подробиці читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як китайці потрапили в полон ЗСУ і що це означає

Спершу всі побачили в телеграм-каналі президента відео, яке можна назвати навіть кумедним.

Допит китайського полоненого: дивіться відео

На ньому чоловік азійської зовнішності та в російському однострої недолуго махає зв’язаними руками й вочевидь показує та коментує роботу українського безпілотника та обставини, за яких потрапив у полон. Цікавий факт – в метаданих ролика з полоненим написано, що це допит корейця, а не китайця, а сам він називається korean_soldier_2.

Можливо, спершу бранця дійсно переплутали, бо корейських комуністів вже брали у полон на Курщині, натомість їхніх китайських колег – ще ні. Втім, бранець дійсно говорить китайською, ба більше – з північним акцентом.

У-у-у-у! Бум-бум-бум…. У-у-у-у! Командер! Бум…. А-а-а-а,

– китайський бранець ЗСУ емоційно розповідає свою історію.

Вже під час пресконференції з бельгійським прем'єром Бартом де Вевером Зеленський розповів більше деталей. Виявилося, що двох китайців полонили на Донеччині бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади в ході боїв в районі сіл Тарасівка й Білогорівка. Вони були не самі, а в складі підрозділу з шести осіб.

Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бій вступили українці на Донеччині – Тарасівка й Білогорівка – із шістьма китайськими військовими. Двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю,

– Володимир Зеленський розповідає обставини взяття у полон громадян КНР.

Президент дав доручення МЗС зв’язатися з офіційними особами КНР для пояснень. Також український лідер наголосив, що це неприйнятна ситуація і вона свідчить про небезпечне втягування у війну на боці Росії чергової ядерної держави КНР.

Нагадаємо, нині проти України офіційно воюють два члени "ядерного клубу" – Росія та КНДР.

Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами,

– президент Зеленський занепокоєний участю китайських громадян у російській агресії.

Занепокоєння Зеленського підтримав міністр закордонних справ Андрій Сибіга: "Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил… Участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН".

Також міністр заявив, що до МЗС викликано тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні для офіційного оголошення про засудження даного факту та пояснень.

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Як відреагували в Китаї та США

Своє занепокоєння висловили навіть США, які до цього всім своїм виглядом давали зрозуміти, що їм нема діла до України, але не змогли промовчати, коли на горизонті виникло питання Китаю, з яким нині Америка розпочала новий акт митної війни.

Це тривожно. Участь Північної Кореї викликає занепокоєння і тривожно те, що китайські солдати потрапили в полон. Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни,

– заявила 8 квітня речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

​​При цьому сам Китай повівся доволі скромно і відповів традиційно та без сенсацій, оголосивши полонених "їхтамнєтами".

Китай перевіряє інформацію разом з українською стороною. Дозвольте мені наголосити, що китайський уряд завжди закликає китайських громадян триматися якомога далі від зон збройних конфліктів, уникати участі в збройних конфліктах у будь-якій формі та, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої зі сторін,

– заявив представник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час ранкового брифінгу в Пекіні 9 квітня.

Китайці по обидва боки війни

То що це за хлопці воювали на боці росіян в Україні? Чесна відповідь – наразі ми не знаємо. Але точно незабаром будемо знати більше, бо як мінімум двоє китайських громадян нині перебувають під пильним наглядом СБУ і мають розповісти всю свою історію. Власне, вже потроху розповідають.

Наразі легенда у полоненого така:

до армії РФ він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів за можливість вступити до лав збройних сил Росії (це щось новеньке, бо раніше це Росія платила найманцям – 24 Канал);

метою чоловіка були не гроші, він хотів військовослужбовцем та отримати громадянство Росії (тут мала б заридати навіть Марія Захарова – 24 Канал);

до Росії китаєць офіційно виїхав як турист. Звідки прибув до незаконно окупованої частини України;

громадянин КНР пройшов підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області у складі групи, сформованої з інших громадян Китаю. Деякі серед групи мали проблеми із законом. Навчання відбувалося із застосуванням жестів і мобільного перекладача;

мовний бар'єр подолати не вийшло, через що він не дуже добре орієнтувався під час штурмових дій. У ході бою його група зазнала втрат і, не маючи можливості продовжувати опір, він вирішив здатися.

Звісно, можна повірити в історію наївного дурника, який повірив у "велич Росії" і проміняв її на "велич Китаю" – скільки тут правди, розберуться в СБУ.

Оскільки про інцидент стало вже відомо на весь світ, китайським дипломатам буде непросто приховати цю історію. Не зацікавлена в цьому й Україна. Також абсолютно точно можна прогнозувати, що в нового посла України в КНР Олександра Нечитайла одразу буде дуже багато складної, але цікавої роботи. Як і в його китайських колег і, звісно, СБУ.

Те, що громадяни КНР беруть участь у бойових діях в Україні, – відомо давно. Ба більше, вони воюють з обох боків, щоправда, на боці окупантів їх більше. Цьому є докази, зокрема численні відео та тіктоки самих військових. Це стосується й громадян інших держав – не буде перебільшенням сказати, що нині в Україні по обидва боки воюють представники всіх континентів (хіба крім Антарктиди, але виключно через незалученість Євгена Дикого, яку він виправляє медійною та волонтерською роботою).

Головне питання – на яких підставах ці іноземці воюють.

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Якщо "українські" китайці – це добровольці, що прибули захищати Україну на власний розсуд та за покликом серця, то Росія відома тим, що активно вербує найманців з країн "Глобального Півдня" й особливо не приховує, що обирає з числа так званих "вразливих мігрантів".

Доказом є численні дипломатичні скандали з обдуреними африканцями, непальцями, кубинцями, арабами та індійцями, яких заманили під виглядом заробітків на війну та кинули на забій. Найбільш відома історія – особисте втручання прем'єра Індії Моді в справу повернення своїх громадян, яких Росія заманила на війну.

Це прикро і ганебно, але не смертельно. Бо "корисних ідіотів" вистачає повсюди, і серед окупантів є навіть люди з паспортом України. При цьому ціла держава, звісно, має відповідати за своїх громадян.

Потрібно розуміти, що офіційний Пекін – це несамовитий миротворець, який публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави. Звісно, Китай нічого глобально не робить для миру і частенько підіграє Путіну, хоча міг би бути справжнім миротворцем. Водночас так само Пекін міг би більше робити й для Росії. Утім, якщо громадяни КНР опинилися в лавах окупантів з власної ініціативи – це завжди можна списати на ексцес виконавця.

Для чого Китаю потрібний реальний військовий досвід

Але є й інший шлях. Ним нині відкрито йде КНДР і (дуже ймовірно) Іран. Це виправлення не в індивідуальному порядку через вербувальників-хедхантерів, а на підставі домовленостей між державами.

Саме на цих підставах нині діють у Курській області бойові частини з КНДР (понад 12 000 вояків – і, за словами головнокомандувача Сирського, їхня кількість зростає) та запускають по Україні балістичні ракети.



Також відомо про участь у бойових діях іранських воєнних інструкторів, які в боях на фронті не беруть участь, але виступають як оператори дронів.

Мета всього цього не лише порятунок Путіна, якому вже не вистачає "гарматного м'яса", але й набуття реального бойового досвіду. Війна в Україні – це полігон для перевірки нових тактик і нової зброї, а також нових засобів і технологій. Це унікальний досвід, який буде на вагу золота, адже він дає не "суху теорію", а живу практику.

Є така приказка – генерали готуються до минулих війн. Але війна в Україні її спростовує і показує, якою буде майбутня війна.

Не секрет, що КНДР живе війною і її культ є чи не єдиним засобом збереження диктаторського режиму Кімів. Північні корейці живуть війною і постійно до неї готуються.

У схожій ситуації в останні роки живе й Іран – нині ця країна, де владу утримує терористичний режим релігійних фанатиків, очікує атаки з боку США та Ізраїлю. Сили вочевидь нерівні, але іранці все ж мають свого джокера – це їхні "Шахеди", тактика використання яких для терору мирного населення росіянами доведена майже до ідеалу.

Всі напрацювання Москви вочевидь відомі й Тегерану. Як і ще багато іншого, бо Іран надсилає своїх військових не лише на війну в Україні – вони діють й в інших "гарячих точках", зокрема в Ємені, Іраці, Сирії та Лівані.

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Китай зараз також опинився у стані війни. Наразі митної, але постійні заяви Трампа та його наближених про китайську загрозу та оголошені плани про суттєве збільшення воєнного бюджету аж до 1 трильйона доларів, на тлі тарифної шизофренії та курсу США на автаркію з елементами фашистського режиму, ніби натякають на те, що прикметник "митна" легко може зникнути, – й тоді залишиться лише "війна".

Звісно, її може й не бути, але готуватися до будь-якого розвитку подій точно потрібно. Бо Тайвань сам себе не захопить і Владивосток у "рідну гавань" сам по собі не повернеться.

Китайців взяли в полон. В інтернеті один за одним пабліки публікують смішного китайця, який насправді далеко не лох. Китайці приїхали навчатися, а не заміняти росіян на позиціях, вони мають свою легенду, розуміють російську мову і доволі професійно поводяться на полі бою,

– боєць "Айдару" Станіслав "Осман" Бунятов про "смішного китайця", який насправді може бути зовсім не "смішним".

Звісно, наразі це все припущення, але нинішні події вже давно привчили до того, що ми вже не можемо ігнорувати навіть люту конспірологію. Тому, коли в полон потрапляють китайці, які воюють як окремий загін, – при цьому з'ясовується, що це не поодинокий випадок, – мусимо розглядати всі варіанти.