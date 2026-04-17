Трамп чекав хрестового походу: політолог розібрав конфлікт між президентом США та Папою Римським
- Дональд Трамп посварився з Папою Римським через позицію останнього щодо війни в Ірані.
- Політолог Ігор Чаленко пояснив, як цей конфлікт зіграв проти Трампа.
Президент США Дональд Трамп тепер ще й посварився з Папою Римським через війну в Ірані. Однак тепер він змушений дещо пом'якшити свою риторику.
Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що позиція Папи Лева XIV є цілком системною та послідовною. Натомість Дональд Трамп продовжує кидатися на усіх підряд. Але, схоже, він таки схаменувся.
Чому Трамп змінив свою риторику?
За словами Чаленка, після серії не зовсім адекватних постів Трамп все ж таки зупинився. Очевидно, йому підказали, що в такий спосіб президент США вбиває не лише свій рейтинг, але й республіканців. А проміжні вибори до Конгресу вже не так далеко. Вони відбудуться в листопад 2026 року.
Зверніть увагу! 12 квітня Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в соцмережі Truth Social ШІ-фото, де він постає в образі Ісуса. Згодом Трамп переконував, що він там був в образі лікаря.
Зрештою незрозумілі атаки Трампа на Папу Римського спричинили обурення серед американців та, зокрема, MAGA-спільноти, яка є ядром підтримки чинного президента США.
Можливо, Трамп чекав, що Папа оголосить хрестовий похід, в який піде він разом з міністерством війни. Ми ж бачимо, що Папа не виходить за межі своєї риторики. Він робить ставку на справжню миротворчість,
– зазначив Чаленко.
Конфлікт Трампа з Папою: коротко
- Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася наприкінці лютого. З того часу Папа Римський постійно закликає припинити бойові дії та зрештою повернутися до діалогу. Також Міністр оборони США Піт Гегсет взагалі закликав американців молитися за військову перемогу в Ірані "во ім'я Ісуса", на що Папа негативно відреагував.
- Упродовж 12 – 13 квітня Дональд Трамп розродився низкою дописів, де критикував Папу Римського, зокрема, через його позицію щодо війни в Ірані. Він назвав його "слабким у питанні злочинності та жахливим у зовнішній політиці".
- На захист Папи Римського стала, зокрема, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Вона назвала висловлювання Трампа неприйнятними, що також обурило президента США.