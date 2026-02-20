"Ця країна в стані найглибшого варварства": Мерц песимістично оцінив мирні переговори

Канцлер Німеччини заявив, що не бачить майже жодних шансів на швидке закінчення війни в Україні шляхом переговорів. Фрідріх Мерц вважає, що мир настане тільки тоді, коли одна зі сторін виснажиться у військовому чи економічному плані.

Про це пише Spiegel.

Що сказав Мерц про закінчення війни?

Канцлер Німеччини наголосив, що ніякі розумні та гуманітарні аргументи не переконають диктатора Путіна закінчити війну.

Тож перед Європою стоїть мета запобігти продовженню війни у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані.

Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії,

– висловився Мерц про "практично неможливі" нормальні відносини з Путіним.

На думку німецького канцлера, "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому".

Він зауважив, що росіяни змушені підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, у тому числі з тими, що отримали травми на фронті.

"Росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію", – процитував Мерц американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який довгий час подорожував Росією в XIX столітті.

Канцлер зауважив, що ці слова актуальні досі, адже "зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства". І це не зміниться в найближчому майбутньому, тож цей факт треба прийняти.

