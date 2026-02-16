Президент Чехії скептично оцінює перспективу швидкого миру в Україні

Петр Павел заявив, що розраховувати на швидке укладення мирної угоди між Україною та Росією – щонайменше надто оптимістично. Він підкреслив, що Росія поки не виявляла готовності погоджуватися з умовами миру, які висувають США та Україна.

Про це він сказав в інтерв’ю Odkrytо.

Як Павел оцінює ймовірність швидкого завершення війни в Україні?

Відповідаючи на запитання про перспективи переговорів, чеський президент зауважив: усе залежить від очікувань.

Ймовірно, все залежить від того, які в нас очікування. Якщо хтось очікував, що вдасться досягти згоди між Україною, європейськими державами, Сполученими Штатами і Росією в якомусь короткому часовому горизонті, то це, безумовно, було наївно,

– сказав президент Чехії.

Водночас Павел наголосив, що сам факт зближення позицій Києва, європейських столиць і Вашингтона є позитивним сигналом. За його словами, попри суперечливі заяви з різних боків у попередні місяці, нині підходи партнерів стали значно більш узгодженими.

Ключове питання, на думку президента Чехії, полягає в готовності Росії прийняти умови, які підтримують Україна, Європа та США.

Росія поки що не виявила особливої готовності до переговорів і компромісів. Вона, як і раніше, наполягає на своїх максималістських цілях - як у частині обмежень України та її майбутнього у сфері безпеки, так і, перш за все, у питанні території,

– зазначив він.

Павел також підкреслив, що для досягнення результату необхідно зберігати політичний, економічний і фінансовий тиск на Росію, паралельно продовжуючи підтримку України. За його словами, історичний досвід свідчить: переговори мають шанс на успіх лише тоді, коли обидві сторони перебувають у відносно рівних позиціях. Якщо ж одна зі сторін відчуває перевагу, вона радше затягуватиме конфлікт, ніж погоджуватиметься на поступки.

