Президент Чехії скептично оцінює перспективу швидкого миру в Україні
- Президент Чехії Петр Павел вважає, що швидке укладення мирної угоди між Україною та Росією є надто оптимістичним, оскільки Росія не готова погоджуватися з умовами миру, які висувають США та Україна.
- Павел підкреслив важливість збереження політичного, економічного і фінансового тиску на Росію та підтримки України, зазначивши, що переговори можуть бути успішними лише за умов рівності сторін.
Петр Павел заявив, що розраховувати на швидке укладення мирної угоди між Україною та Росією – щонайменше надто оптимістично. Він підкреслив, що Росія поки не виявляла готовності погоджуватися з умовами миру, які висувають США та Україна.
Про це він сказав в інтерв’ю Odkrytо.
Як Павел оцінює ймовірність швидкого завершення війни в Україні?
Відповідаючи на запитання про перспективи переговорів, чеський президент зауважив: усе залежить від очікувань.
Ймовірно, все залежить від того, які в нас очікування. Якщо хтось очікував, що вдасться досягти згоди між Україною, європейськими державами, Сполученими Штатами і Росією в якомусь короткому часовому горизонті, то це, безумовно, було наївно,
– сказав президент Чехії.
Водночас Павел наголосив, що сам факт зближення позицій Києва, європейських столиць і Вашингтона є позитивним сигналом. За його словами, попри суперечливі заяви з різних боків у попередні місяці, нині підходи партнерів стали значно більш узгодженими.
Ключове питання, на думку президента Чехії, полягає в готовності Росії прийняти умови, які підтримують Україна, Європа та США.
Росія поки що не виявила особливої готовності до переговорів і компромісів. Вона, як і раніше, наполягає на своїх максималістських цілях - як у частині обмежень України та її майбутнього у сфері безпеки, так і, перш за все, у питанні території,
– зазначив він.
Павел також підкреслив, що для досягнення результату необхідно зберігати політичний, економічний і фінансовий тиск на Росію, паралельно продовжуючи підтримку України. За його словами, історичний досвід свідчить: переговори мають шанс на успіх лише тоді, коли обидві сторони перебувають у відносно рівних позиціях. Якщо ж одна зі сторін відчуває перевагу, вона радше затягуватиме конфлікт, ніж погоджуватиметься на поступки.
У Женеві планується тристороння зустріч щодо війни в Україні
Українська делегація, очолювана Рустемом Умєровим, готова до роботи.
За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, під час зустрічі сторони планують обговорити, зокрема, і територіальні питання. Володимир Мединський очолюватиме російську делегацію на переговорах.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль прагне зміни політичного керівництва в Києві на більш лояльне до Москви та ослаблення української державності.