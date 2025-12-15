Зеленський поставив вимогу США та Європі щодо гарантій безпеки, – Bloomberg

Володимир Зеленський пропонує відмовитися від курсу на вступ України до НАТО в межах можливих домовленостей про припинення війни з Росією. Натомість він ініціює створення мережі угод із партнерами з гарантіями безпеки, подібними до тих, що має Альянс.

Готовність Заходу до жорстких кроків залишається під питанням. Про це пише Bloomberg, передає 24 Канал.

Що це означає для України?

За даними видання, такий підхід Зеленського покладає відповідальність на США та європейських союзників підтвердити свою підтримку України реальними зобов'язаннями щодо застосування сили у разі нового нападу Росії.

Зверніть увагу! Переговори за участю американської делегації, зокрема спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, нині відбуваються в Берліні.

Так звана "коаліція охочих", до якої входять понад 30 країн, не планує направляти війська в Україну до укладення перемир'я, а навіть після цього – не має наміру розміщувати їх поблизу лінії фронту. США також виключають участь своїх сухопутних сил.

У матеріалі наголошується, що Україна наполягає на "залізних" гарантіях безпеки з огляду на негативний досвід Будапештського меморандуму 1994 року, який не зміг уберегти країну від російської агресії.

Всупереч небажанню багатьох лідерів підтримувати вступ України до НАТО, Зеленський дає зрозуміти, що без чітких і дієвих зобов'язань союзників забезпечити мир і безпеку в Європі буде неможливо.

Що відомо про мирні переговори у Берліні?