Геополітика Америка США розширили склад делегації у Женеві, – CNN
17 лютого, 11:37
США розширили склад делегації у Женеві, – CNN

Маргарита Волошина
Основні тези
  • США розширили склад своєї делегації на тристоронніх переговорах у Женеві, додавши міністра армії США Дена Дрісколла та командувача армією США у Європі Алекса Гринкевича.
  • Переговори за участю делегацій розпочнуться 17 лютого, з української сторони будуть присутні Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Сполучені Штати розширили склад власної делегації на запланованих тристоронніх переговорах у Женеві за участю української та російською сторін.

Про це повідомила журналістка телеканалу CNN Гейлі Брітцкі з посиланням на свої джерела у своїй публікації у соцмережі Х.

Хто увійде до делегації США?

Гейлі Брітцкі 16 лютого з посиланням на джерела повідомила, що до складу американської команди у Женеві доєдналися міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл та командувач армією США у Європі Алекс Гринкевич.

Ми залишаємося оптимістами та з нетерпінням чекаємо на вирішення конфлікту, 
– сказав співрозмовник.

Відомо, що Ден Дрісколл та Алекс Гринкевич не вперше долучаються до мирного процесу. Раніше вони брали участь у трьохсторонніх перемовинах в Абу-Дабі, а також у зустрічі української та американської делегації у Маямі.

До слова, речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Діана Давітян у коментарі журналістам повідомила, що переговори у Женеві, які очікуються вже 17 лютого розпочнуться орієнтовно в обідній час.

Довідково. Делегацію Росії очолить Володимир Мединський, а України – Рустем Умєров. Також з нашої сторони будуть присутні Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Що очікувати від переговорів?

  • Нагадаємо, у Швейцарії 17 – 18 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх мирних перемовин між Україною, Росією та США щодо припинення війни. Команда переговорників від України 16 лютого прибула до Женеви.

  • За даними Reuters, Дональд Трамп тисне на Київ та Москву, щоб якнайшвидше домовитися про мир. Але Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Вашингтон тисне на Київ більше та вимагає йти на поступки.

  • Сам Дональд Трамп нещодавно зазначив, що це будуть "дуже важливі переговори", до Женеви приїдуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Він додав, що Україні зараз якнайшвидше потрібно розпочинати діалог.