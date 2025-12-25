Аналізуємо документ: у Кремлі заявили, що отримали мирний план

Кремль підтвердив отримання мирного плану після зустрічі посланця Путіна Кирила Дмитрієва з представниками США в Маямі. Наразі документ перебуває на етапі аналізу, а подальші переговори залежатимуть від рішень президента Росії.

Після аналізу документів росіяни продовжать переговори з американською делегацією. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяви Пєскова для росЗМІ.

Що заявили в Кремлі після переговорів у Маямі?

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, документ передав посланець Путіна Кирило Дмитрієв після зустрічі з представниками США в Маямі.

Наразі план перебуває на етапі аналізу та після цього перемовини продовжаться.

Займаємося аналізом того, що передав Путіну Дмитрієв… І потім уже, залежно від того, які рішення будуть прийняті главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями,

– зазначив Пєсков.

Він зазначив, що "всі ключові аспекти позиції Росії добре відомі" американській стороні та додав, що наразі не планується розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Водночас прессекретар Кремля відмовився коментувати повідомлення пропагандистських ЗМІ про мирний план Києва, який складається з 20 пунктів.

Що відомо про головні пункти мирного плану?