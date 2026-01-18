"Не провокуйте татка": Дмитрієв з насмішкою звернувся до Європи через ультиматум Трампа

Спеціальний посланець Кремля Кирило Дмитрієв з насмішкою звернувся до Європи. Це відбулося на тлі заяви президента США Дональда Трампа про запровадження нових мит проти восьми європейських країн через суперечку навколо Гренландії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Дмитрієва.

Як Дмитрієв звернувся до Європи?

Спеціальний посланець Кремля відповів на публікацію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка попередила, що тарифна війна може спричинити "небезпечну низхідну спіраль".

Дмитрієв написав, що нові мита США дорівнюють "1% за кожного солдата, відправленого до Гренландії", при цьому згадавши, як генсек НАТО Марк Рютте назвав Трампа "татком".

"Шановна Урсуло "Пфайзер" фон дер Ляєн, не провокуйте "татуся"! Заберіть 13 солдатів, відправлених до Гренландії. Ви можете отримати додатковий 1% тарифу за кожного відправленого солдата",

– сказав він.

