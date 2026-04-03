"Найкраща за 10 місяців": Зеленський розповів, як розвідка MI-6 оцінила ситуацію на фронті
- Президент Зеленський заявив, що ситуація на фронті найкраща для України за останні 10 місяців, згідно з оцінкою британської розвідки MI-6.
- Україна деокупувала близько 20 кілометрів квадратних території, лінія фронту стабільна, а російські війська активізували штурми, використовуючи туман, але великої загрози немає.
Ситуація на фронті залишається складною, однак для України вона нині найкраща за останні 10 місяців. Такий висновок зробила британська розвідка.
Про це глава держави розповів під час спілкування із журналістами, передає Укрінформ.
Що розповів Зеленський про оцінку ситуації на фронті від розвідки?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається непростою, однак наразі вона є найкращою для України за останні 10 місяців. Такий висновок зробила британська розвідка MI-6. За словами президента, партнери також це підтверджують.
Зеленський зазначив, що з урахуванням втрат і звільнених територій Україна зараз має невеликий позитивний баланс – вдалося деокупувати близько 20 квадратних кілометрів. Проте, лінія фронту загалом залишається стабільною.
Президент додав, що останнім часом російські війська активізували штурми, зокрема користуючись туманом, щоб залишатися менш помітними. За його словами, зі збільшенням кількості сонячних днів такі можливості для росіян зменшаться.
Крім того, українські військові фіксують накопичення сил ворога на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Попри це, спробу масштабного наступу, яку Росія планувала на березень, ЗСУ зірвали, і наразі ознак великої загрози немає.
Ситуація на фронті: останні новини
AFP писало, що Росія не досягла територіальних здобутків в Україні за березень. Це сталося вперше за 30 місяців. Українські контрнаступальні дії та обмеження доступу до Starlink та Telegram сприяли сповільненню російського просування.
Речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що українські захисники активно протидіють російським БпЛА, завдаючи ураження по стартових позиціях їхніх пілотів. Основним засобом логістики на Лиманському напрямку є безпілотні системи, оскільки автомобілі стають пріоритетною ціллю для противника, а річка Чорний Жеребець ускладнює логістику для росіян.
Генерал армії Микола Маломуж заявив, що Україна має нові можливості для виявлення і протидії російським силам. Сили оборони України покращили здатність виявляти накопичення ворога і б'ють по логістиці, готуючи резерви.