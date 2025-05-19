Не лише Зеленський: Трамп назвав лідерів, кому розповів про розмову з Путіним

Дональд Трамп поговорив із Путіним. Опісля американський лідер повідомив про результати переговорів із диктатором Зеленському та його союзникам.

За підсумками розмови із Путіним, Трамп заявив, що переговори між Росією та Україною щодо припинення вогню та завершення війни мають розпочатися негайно, передає 24 Канал.

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Кому Трамп розповів деталі розмови із Путіним

Після бесіди із Путіним американський лідер розповів її деталі Володимиру Зеленському та його союзникам. Це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александр Стубб.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Володимир Зеленський мав коротку розмову із Трампом до його телефонних перегворів із Путіним. Зазначається, що, буцімто, президент США питав в українського колеги, що йому слід запитати в очільника Кремля. Той відповів: 30-денне припинення вогню, майбутню зустріч лідерів України та Росії, зближення США й України.