Один навіть збили: в Естонії невідомі дрони фіксували біля військового містечка
- В Естонії біля військового містечка Reedo збили невідомий дрон.
- Сили оборони спільно з поліцією намагалися знайти збитий дрон, але не виявили його на місці падіння.
Невідомі дрони продовжують тероризувати Європу. Стало відомо про випадок, що стався ще 17 жовтня в Естонії.
Тоді один із виявлених дронів навіть збили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Postimees.
Дивіться також Усе через повітряні кулі: у Вільнюсі аеропорт третю ніч поспіль призупиняв роботу
Що відомо про невідомі дрони в Естонії?
2 невідомі дрони того дня виявили на півдні Естонії біля військового містечка Reedo. Один із них збили союзники.
17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості до військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них був збитий з антидронової рушниці,
– розповіла речниця Генштабу Сил оборони Лійз Ваксманн.
Вона додала, що Сили оборони Естонії спільно з Департаментом поліції та прикордонної охорони намагалися знайти збитий дрон, але у районі його передбачуваного падіння нічого не виявили.
"Сили оборони не коментують інциденти, пов'язані з безпекою, більш детально", – також зазначила Ваксманн.
Нещодавні провокації на території Естонії
19 вересня 3 російські винищувачі залетіли до Естонії та перебували там 12 хвилин.
А 29 вересня на узбережжі естонці знайшли уламок дрона іноземного походження, який, ймовірно, винесло з моря.
Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в ефірі 24 Каналу зауважив, що усі подібні випадки на території Європи є ретельно спланованими.