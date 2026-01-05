Не в Росію: Сенатор Грем сказав, куди США пропонували виїхати Мадуро
- Сенатор Ліндсі Грем повідомив, що США пропонували колишньому президенту Венесуели Ніколасу Мадуро виїхати до Туреччини.
- Той відмовився, тому нині перебуває в ув'язненні.
Американський сенатор Ліндсі Грем розповів, що колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро міг би зараз перебувати в Туреччині, якби прийняв відповідну пропозицію від США.
Про це він заявив на борту літака президента США Дональда Трампа. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.
Чому Мадуро міг опинитися в Туреччині?
Сполучені Штати пропонували Ніколасу Мадуро виїхати до Туреччини, однак він не погодився на таку пропозицію.
На думку Ліндсі Грема, Мадуро вчинив би розумніше, погодившись покинути владу й перебувати в комфортному вигнанні в Туреччині.
Він вирішив кинути виклик Трампу й американським військовим, і тепер його дупа у в'язниці,
– грубо висловився сенатор.
Грем зауважив, що Мадуро сам винен у своєму нинішньому становищі.
Що відбувається у Венесуелі після викрадення Мадуро?
Верховний суд країни доручив віцепрезидентці Делсі Родрігес тимчасово виконувати обов'язки президента. Вона різко засудила операцію США як агресію, підтвердила легітимність Мадуро та зажадала його негайного звільнення.
Водночас інформація про місцеперебування Родрігес суперечлива: одні джерела повідомляють про її перебування в Росії, інші – що вона залишилася в країні.
Водночас Збройні сили Венесуели висловили підтримку Родрігес як тимчасовому лідеру. Міністр оборони назвав дії США "боягузливими" та заявив про численні жертви.
Зі свого боку Колумбія підтягнула війська й танки до кордону з Венесуелою. Президент Густаво Петро висловив стурбованість і закликав до діалогу.