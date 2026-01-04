Укр Рус
"Щасливого Нового року": у мережі показали нові кадри із затриманим Мадуро
4 січня, 07:35
"Щасливого Нового року": у мережі показали нові кадри із затриманим Мадуро

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Ніколаса Мадуро доправили в СІЗО.
  • Очікується, що він постане перед Федеральним судом Мангеттена наступного тижня.

Венесуельського лідера Ніколаса Мадуро доправили до слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у районі Бруклін. Невдовзі над ним відбудеться суд.

Про таке інформує CNN з посиланням на дані поліції Нью-Йорка, передає 24 Канал.

Такого не бачили з часів Другої світової: Трамп провів пресконференцію про затримання Мадуро

Де зараз перебуває Мадуро та що з ним буде далі?

За інформацією правоохоронців, Мадуро доправили до Мангеттена гелікоптером, після чого в супроводі посиленого поліцейського кортежу перевезли до місця утримання.

Прибуття Ніколаса Мадуро до США у супроводі DEA: дивіться світлини Radar Austral

Очікується, що вже наступного тижня він постане перед Федеральним судом Мангеттена. Йому інкримінують причетність до незаконної торгівлі наркотичними засобами та озброєнням.

Зауважимо! Під час пресконференції 3 січня Дональд Трамп заявив, що до зміни влади у Венесуелі країною керуватимуть США.

Більше про операцію США у Венесуелі

  • З осені 2025 року Військово-морські сили США почали збільшувати свою присутність у Карибському морі. Вторгнення в країну пророкували давно.

  • Вночі 3 січня столиця країни Каракас була під атакою гелікоптерів США. У міст гриміли вибухи й підіймалися стовпи диму.

  • У відповідь на дії Вашингтона президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив у країні надзвичайний стан і звернувся до міжнародної спільноти із закликом об'єднатися для протидії, за його словами, зовнішній агресії.

  • Тим часом у США висунули обвинувачення проти Мадуро та його дружини. Їм закидають участь у змові проти США, наркотероризм, а також незаконне володіння зброєю. Подружжя затримали та вивезли з Венесуели.

  • Віце-президентка країни Делсі Родрігес, зі свого боку, заявила, що Ніколас Мадуро залишається єдиним легітимним главою держави. Вона різко розкритикувала дії Вашингтона, схарактеризувавши їх як "збройний напад" на суверенну країну.

  • Світова спільнота відреагувала по-різному. Так, Росія, Іран та деякі латиноамериканські держави виловили підтримку Венесуелі та її очільнику. Тоді як у Європі більшість країн зайняла стриману позицію.