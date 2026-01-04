"Щасливого Нового року": у мережі показали нові кадри із затриманим Мадуро

Венесуельського лідера Ніколаса Мадуро доправили до слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у районі Бруклін. Невдовзі над ним відбудеться суд.

Про таке інформує CNN з посиланням на дані поліції Нью-Йорка, передає 24 Канал.

Де зараз перебуває Мадуро та що з ним буде далі?

За інформацією правоохоронців, Мадуро доправили до Мангеттена гелікоптером, після чого в супроводі посиленого поліцейського кортежу перевезли до місця утримання.

Прибуття Ніколаса Мадуро до США у супроводі DEA: дивіться світлини Radar Austral

Очікується, що вже наступного тижня він постане перед Федеральним судом Мангеттена. Йому інкримінують причетність до незаконної торгівлі наркотичними засобами та озброєнням.

Зауважимо! Під час пресконференції 3 січня Дональд Трамп заявив, що до зміни влади у Венесуелі країною керуватимуть США.

